Trauma distorsivo al ginocchio: il bianconero è out | Orrenda notizia prima della ripartenza

L’infortunio è accorso durante l’impegno con la nazionale giovanile, motivo per cui non sarà a disposizione per il prossimo turno.

Le nazionali hanno messo in pausa i campionati per un weekend, ma da venerdì si torna a fare sul serio. È stata solo la prima delle quattro soste in calendario, le prossime sono in programma per il 15 ottobre, 19 novembre 24 marzo. Una preoccupazione in più per club e tifosi, che temono possibili infortuni.

In totale sono 176 i giocatori di Serie A convocati dai rispettivi commissari tecnici per le amichevoli o per le qualificazioni per i prossimi tornei continentali. E, purtroppo, può accadere che non tutti facciano ritorno in condizioni fisiche perfette.

Lo staff medico del Milan è stato allarmato dall’infortunio che ha costretto Olivier Giroud ad abbandonare il campo durante la sfida per le qualificazioni a Euro 2024 contro l’Irlanda. Fortunatamente, nessun problema per l’attaccante francese e neanche per Theo Hernandez – che aveva subito un colpo: entrambi saranno a disposizione per il derby.

Luciano Spalletti ha dovuto rinunciare a quattro giocatori per problemi muscolari nel giro di pochi giorni. I primi a fermarsi sono stati Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini, entrambi rispediti alla vigilia di Italia-Macedonia per un risentimento muscolare. Dopo la partita, invece, è toccato a Matteo Politano (risentimento al tricipite surale destro) e Gianluca Mancini (affaticamento agli adduttori della coscia destra).

Le condizioni di tutti questi giocatori verranno monitorate nelle prossime ore, al momento appaiono in dubbio per il prossimo turno di Serie A, in cui la Juventus scenderà in campo contro la Lazio, mentre Roma e Napoli rispettivamente contro Empoli e Genoa (a Marassi).

Infortunio n.1

La sosta non è stata gentile neanche con l’Udinese, che ha dovuto fare i conti con due infortuni. Il primo è del giovane Vivaldo Semedo, rientrato in anticipo dagli impegni con la nazionale portoghese under 19 a causa di un trauma distorsivo al ginocchio destro.

Il comunicato dei friulani non ha parlato di tempistiche, la situazione verrà valutata quotidianamente. Resta difficile, comunque, che possa essere a disposizione per la trasferta di Cagliari.

Infortunio n.2

L’altro infortunato è Keinan Davis, il centravanti acquistato dall’Aston Villa per 2.3 milioni di euro in sostituzione di Beto. L’inglese ha riportato un trauma distrattivo al tricipite surale sinistro e rischia uno stop fino a novembre, secondo il Messaggero Veneto.

Un infortunio che complica ulteriormente una situazione già complicata per Sottil, che deve già fare a meno di Deulofeu e Brenner.