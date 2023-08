Trattativa partita nella notte: Kaio Jorge in Serie A | Il colpo perfetto

Giuntoli aumenta il tesoretto della Juventus con un’altra trattativa in uscita, pronta a decollare. Giorni caldi in casa bianconera.

Presto per giudicare il lavoro di Giuntoli, che non ha ancora lasciato un segno tangibile per quanto riguarda le entrate. Ma sulle uscite sta facendo tanto.

Arthur alla Fiorentina e Zakaria al Monaco, Pellegrini e Rovella presentati dalla Lazio come nuovi rinforzi: sono già circa quaranta i milioni portati nelle casse di una Juventus che sta completando gli esuberi prima di gettarsi a capofitto nelle entrate.

Il nome caldo di quest’ultima parte di calciomercato è Mimmo Berardi, da tanti anni obiettivo bianconero mai veramente concretizzato. Juventus e Sassuolo attualmente sarebbero ancora lontani da un accordo, almeno così sostiene La Repubblica.

La Juve avrebbe pronti venti milioni di euro per il Nazionale Azzurro, una cifra considerata molto bassa dai neroverdi. Che vogliono almeno 10 milioni di euro in più (25 più 5 di bonus). Ma ci si può lavorare, magari con qualche contropartita tecnica.

Altre uscite

La Juventus, infatti, potrebbe inserire Samuel Illing Junior nella trattativa, visto che il Sassuolo da tempo sta monitorando la crescita del londinese, un po’ centrocampista un po’ attaccante della Nazionale Under 20 inglese.

Un’altra pista potrebbe essere quella di proseguire con altre cessioni, due particolare. La prima è fresca e allettante per molti. Filip Kostic, infatti è stato superato nelle gerarchie di Allegri da Andrea Cambiaso, in più ha tantissime richieste dalla Premier League (Nottingham Forest) e Bundesliga. Una valutazione da 25 milioni di euro che se perfezionata darebbe alla Signora un potere d’acquisto non indifferente

Una cessione temporanea?

L’altra pedina da utilizzare per aumentare quel tesoretto è Kaio Jorge, fuori definitivamente dal tunnel di un infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre un anno. L’attaccante brasiliano, classe 2002, ha tanti estimatori pronti a prenderlo per le sue caratteristiche tattiche (può essere impiegato su tutto il fronte offensivo) e tecniche (agile ed elegante nelle movenze, è dotato di un tiro molto preciso e di una buona visione di gioco).

Il nuovo Frosinone di Eusebio Di Francesco è stata la prima squadra di Serie A ad interessarsi seriamente al prodotto del settore giovanile del Santos. Ma negli ultimi giorni si è registrato il forte interesse del Cagliari, alla ricerca di una punta dopo l’infortunio di Lapadula. Juve aperta al dialogo, Max Allegri un po’ meno: l’allenatore bianconero, secondo Tuttosport, vorrebbe tenere Kaio Jorge fino a gennaio per fargli recuperare totalmente la condizione, poi nella sessione invernale vedere il da farsi.