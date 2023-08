Trattativa lampo: Jorginho entro fine agosto | La chiamata lo ha convinto

Il centrocampista della Nazionale potrebbe lasciare l’Emirates dopo appena sette mesi dal suo arrivo.

La nuova annata di calcio inglese è iniziata col botto. Il Community Shield, l’evento che da tradizione funge da antipasto al campionato, ha regalato le emozioni che ci si aspettava, anche se non nel modo in cui sono arrivate. L’Arsenal alza al cielo di Londra il primo trofeo della stagione 2023-24, dopo essere stata ad un passo dalla sconfitta.

Eppure fino al gol del vantaggio della squadra di Guardiola, arrivato al 76′, i Gunners sembravano in controllo della partita ed avevano prodotto le occasioni migliori. Per due volte, davanti alla porta, Havertz si è lasciato ipnotizzare da Ederson, mancando l’appuntamento con il gol all’esordio. La difesa dei londinesi è riuscita a mettere il bavaglio ad Haaland, ma non al suo Cole Palmer, che con un gran sinistro a giro ha trovato il modo di stappare la partita.

Dopo la rete del vantaggio, il City è sembrato padrone del campo al punto da sfiorare per due volte il raddoppio nell’arco di sessanta secondi. Ma al minuto 101 è arrivato il pareggio nel modo più assurdo e comico possibile: il sinistro di Saka viene rimpallato deviato da Alvarez e Akanji, battendo Ederson.

La supercoppa si è decisa ai rigori, dove i giocatori dell’Arsenal sono stati semplicemente impeccabili. Una piccola rivincita dopo la beffa della scorsa Premier League e che manda un segnale ai campioni in carica.

Addio?

Nel corso della partita di domenica, oltre all’assenza programmata di Gabriel Jesus – destinato a saltare diverse partite – è saltata all’occhio l’assenza, anche in panchina, di Jorginho. Nel postpartita Arteta ha dichiarato che l’italo-brasiliano è stato lasciato fuori dai convocati a causa di un leggero problema muscolare.

Negli ultimi giorni, però, si sono rincorse sempre di più le voci che vorrebbero l’ex centrocampista del Chelsea lontano dall’Emirates. Secondo il quotidiano turco TRT Sport, Jorginho avrebbe deciso di lasciare l’Arsenal e sarebbe già in trattativa con il Fenerbahçe.

Sette mesi

L’ex giocatore del Napoli è giunto alla corte di Arteta nel corso dell’ultimo giorno del mercato invernale, pochi mesi fa. Lo spagnolo l’aveva individuato come il tassello mancante per aiutare per settare i tempi della squadra in fase d’impostazione.

L’arrivo di Declan Rice, pagato oltre cento milioni di euro, potrebbe adesso incidere sullo status di Jorginho nella squadra, che rischia di trovare meno spazio. Il suo destino potrebbe, dunque, essere simile a quello di Xhaka, che un mese fa è diventato un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen.