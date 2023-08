Trattativa chiusa in 5 minuti: addio Juve, va all’Atletico Madrid | C’è la firma del Cholo Simeone

Un calciatore è ad un passo dal firmare con i Colchoneros. Dopo la deludente esperienza italiana, va in Spagna per rilanciarsi.

Il mercato della Juventus è bloccato. Le questioni sono note ormai da tempo. La squalifica dalle Coppe, ma soprattutto la non partecipazione alla prossima Champions League, ha tolto al club ulteriori possibilità di generare introiti e risanare, almeno in parte, le già disastrate casse societarie.

A parte l’arrivo di Timothy Weah, quindi, i bianconeri non hanno potuto operare in entrata e aspettano di piazzare tutti gli esuberi per farlo. Dopo aver ceduto in prestito Arthur alla Fiorentina, ora i dirigenti cercheranno di piazzare altri calciatori che non fanno parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Da Bonucci ad Alex Sandro, passando per McKennie e Zakaria. Poi, resta aperta la questione Vlahovic. Una sua cessione al Paris Saint Germain, oltre ad accontentare le richieste del calciatore, garantirebbe alla Juventus una cifra enorme da poter reinvestire sul mercato in entrata.

Lukaku e Kessié restano gli obiettivi principali di Cristiano Giuntoli, ma piace anche lo svedese Holm dello Spezia per rinforzare la fascia destra. L’inizio della stagione, però, è ormai alle porte e la Juventus deve fare in fretta se vuole consegnare al suo allenatore una rosa che possa anche solo somigliare a quella che si giocherà l’intera stagione.

Juve, l’Atletico Madrid arriva in soccorso

Una mano alla Juventus, in questo senso, però, potrebbe arrivare dall’Atletico Madrid. Il tecnico Diego Pablo Simeone ha richiesto alla società un centrocampista per rinforzare il reparto nevralgico del campo. L’obiettivo numero uno dei Colchoneros resta il danese Hojberg, attualmente in forza al Tottenham.

La richiesta del club londinese, però, come spesso accade è troppo alta e difficilmente l’affare andrà in porto. Ecco, che il club madridista potrebbe virare sullo svizzero Zakaria della Juventus.

Dalla Juve all’Atletico, l’affare entra nel vivo

I bianconeri valutano il calciatore circa 20 milioni di euro e nei prossimi giorni si potrebbe aprire una trattativa vera e propria tra le due società per definire l’affare.

Una soluzione che accontenterebbe tutte e tre le parti in causa. L’Atletico Madrid e Simeone che avrebbe il centrocampista richiesto, il calciatore che andrebbe a giocare in un campionato e in una squadra importante e la Juventus che piazzerebbe un esubero e guadagnerebbe anche una cifra discreta da poter reinvestire sul mercato in entrata.