Transfermarkt: svalutazione dei valori di mercato per i calciatori di Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga

Il noto sito tedesco Transfermarkt, punto di riferimento non solo per tutti gli appassionati di calcio, ma anche per gli addetti ai lavori, ha studiato ed analizzato la situazione che potrebbe presentarsi all’apertura della prossima finestra di Calciomercato.

È ben chiaro a tutti infatti che gli effetti della pandemia Coronavirus avranno ripercussioni sul valore dei calciatori, sulle possibilità economiche che avranno le squadre per investire sul mercato, di conseguenza su tutte le operazioni che dovrebbero cominciare a fine giugno 2020.

Gli esperti del sito Transfermarkt hanno così considerato che il taglio delle valutazioni sarà nell’ordine del 20%, facendo un’eccezione tuttavia per i nati dal 1998 in poi, per i quali la valutazione è tagliata del 10%.

Come cambia la classifica dei giocatori più valutati

Se prima uno dei calciatori con il valore più alto secondo Transfermarkt era ovviamente Lionel Messi, adesso l’argentino è stato persino superato da Jadon Sancho, ed è al nono posto nella classifica. Il 6 volte Pallone d’Oro valeva prima 140 milioni di euro, è sceso adesso a 112.

In testa alla classifica così rimane Kylian Mbappé, adesso ufficialmente il giocatore con il valore più alto, ovvero 180 milioni di euro. Sterling segue con 128 milioni, alla pari di Neymar. Nella top ten si leggono pure i nomi di due Campioni d’Europa in carica, Manè e Salah: entrambi valgono 120 milioni di euro, li seguono altri due giocatori della Premier league, come Kane e De Bruyne, per poi arrivare appunto a Sancho e Lionel Messi. La top ten è chiusa dal terzino della squadra di Klopp, Alexander–Arnold.

Kylian Mbappé, secondo Transfermarkt il calciatore che vale di più al Mondo

I dati della Serie A su Transfermarkt

Le conseguenze del Coronavirus potrebbero colpire la Serie A per oltre un miliardo di euro. L’effetto della svalutazione generale compiuta dal sito tedesco ha dei risvolti clamorosi per la lega italiana, che era il terzo campionato più prezioso dopo la Premier League inglese e la Liga.

Si leccano le ferite ovviamente le rose più ricche, quelle di Juventus ed Inter. I Campioni d’Italia (meno 140,8 milioni, -18,6% generale), sono seguiti dai nerazzurri (minus di 132 milioni, -19,3%) e dal Napoli (-120 milioni).

Il giocatore con il valore più alto nel campionato di A è Paulo Dybala, nonostante il suo valore sia sceso di 18 milioni di euro. L’argentino è seguito da Eriksen e Lukaku (entrambi valgono 68 milioni di euro) e De Ligt (67,5 milioni).

Paulo Dybala, il calciatore con più valore in Serie A

Le precisazioni di Transfermarkt

Il fondatore di Transfermarkt Matthias Seidel ha precisato che la scelta di tagliare a tappeto tutti i valori è una reazione alla situazione straordinaria creata dalla pandemia, ed è verosimile che la stessa cosa accadrà realmente a mercato aperto. Tuttavia prima di scegliere di tagliare del 20% le valutazioni della maggior parte dei calciatori, il sito ha come sempre ascoltato la propria community e interrogato procuratori, giornalisti e direttori sportivi. Il 70% degli esperti hanno dichiarato che l’abbassamento dei valori di mercato sarà inevitabile.

Certo Transfermarkt non è la fonte di tutte le verità. Un grande strumento per studiare e farsi un’idea sulle valutazioni dei calciatori. Quest’ultime tuttavia sono soggette solo ed esclusivamente alle società che hanno i loro cartellini, e sono dettate da una serie di motivazioni che non possono essere ridotte così.

Basti pensare al caso di Van Dijk: secondo il sito al momento del passaggio dell’olandese dal Southampton al Liverpool, il suo valore era di 30 milioni di euro. Sappiamo benissimo che in realtà i Reds hanno pagato il forte difensore centrale della nazionale olandese ben 84,5 milioni di euro.

In quel caso il prezzo era composto da una serie di fattori: Van Dijk aveva un contratto lungo con i Saints, e questi non volevano cederlo e non ne avevano necessità economica, in più i difensori centrali con le caratteristiche dell’olandese sono pochi, ricercati, di conseguenza più cari.

Insomma, i numeri di Transfermarkt hanno anticipato qualcosa che sarà probabile, ovvero la svalutazione dei valori dei calciatori, ma come sempre sarà il mercato a fare il prezzo.

