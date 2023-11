Tradimento Zielinski: coltellata ai tifosi del Napoli | A parametro zero… ma resta in Serie A

Piotr Zieliński è senza dubbio uno dei calciatori più amati dai tifosi del Napoli. Questo centrocampista polacco, che indossa con orgoglio la maglia azzurrata da diversi anni, è stato sempre un faro di talento e dedizione per il club partenopeo.

Nel corso degli anni, ha dimostrato la sua versatilità e capacità di adattamento sotto diversi allenatori, tra cui Maurizio Sarri, Luciano Spalletti e attualmente Rudi Garcia. Nell’estate appena trascorsa, il nome di Zielinski è stato al centro di numerose voci di mercato, con diversi club interessati a mettere le mani su questo talento.

Questi club spaziavano dalla ricca Arabia Saudita, che era disposta a offrire opportunità allettanti, all’Italia, dove la Lazio sembrava particolarmente interessata. La squadra biancoceleste, guidata dall’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, aveva individuato in Piotr una risorsa di prim’ordine per rinforzare il proprio centrocampo, reduce dalla partenza di Milinković-Savić.

La situazione contrattuale di Zielinski è un punto di interesse significativo. Il suo attuale contratto con il Napoli scadrà a giugno del 2024 e, fino ad ora, non è stato raggiunto un accordo di rinnovo.

Questo scenario apre la porta a due possibili sviluppi: da un lato, una cessione a parametro zero alla fine della stagione qualora non si raggiungesse un’intesa di rinnovo; dall’altro lato, un rinnovo dell’ultimo minuto che potrebbe soddisfare sia il giocatore, che ha dimostrato un attaccamento emotivo a Napoli, rinunciando offerta allettanti in passato per rimanere, sia i calorosi famosi partenopei che sono legati a lui e al suo immenso talento.

Occhi puntati sul talento polacco

Piotr Zielinski, nella sua carriera in Italia, ancor prima di militare tra le fila del Napoli, ha giocato in altre due società: Udinese ed Empoli. Il calciatore polacco, classe 1994, ha giocato con i friulani dal 2012 al 2014, disputando 19 partite senza mai mettere la palla in rete.

Con i toscani, invece, la sua esperienza è stata molto prolifica al punto da garantirgli anche la convocazione con la sua nazionale. Infatti, ha giocato con l’Empoli dal 2014 al 2016 disputando 63 match e segnando ben 5 goal.

Cristiano Giuntoli rivuole Piotr

Sembrerebbe proprio che la Juventus stia guardando con interesse a rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riferito da sportmediaset, i bianconeri potrebbero presentare una doppia offerta.

L’obiettivo sembrerebbe quello di riportare in Italia Rodrigo De Paul e poi provare l’affondo per acquistare Piotr Zieliński. Quest’ultimo è stato in passato un pupillo del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che ora potrebbe cercare di portarlo alla Juventus.