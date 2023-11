Tradimento in Serie A: Zielinski cambia maglia a zero | Si sentono ogni giorno

Lo scorso anno ha rifiutato l’Arabia per restare a Napoli, ma a quanto pare le cose sono cambiate per Piotr Zielinski: cosa sta succedendo.

L’ottavo posto al Pallone d’Oro fa sicuramente piacere ma in casa Napoli si attende il ritorno di Victor Osimhen, infortunato – come al solito – in una delle amichevoli con la propria nazionale nigeriana.

Le indiscrezioni che hanno rivelate da SKY non inducono certo all’ottimismo: la lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra ha bisogno di tempo per essere assorbita.

Non ci sono all’orizzonte grandi miglioramenti, confermate le quattro-sei settimane di stop, più in generale si sta cercando di capire il suo piano di rientro. La certezza, a quanto pare, è che Osimhen, che ha già saltato 55 partite per infortunio da quando è a Napoli, sarà assente fino alla prossima sosta per gli impegni della nazionale.

Così mentre Rudi Garcia ha iniziato a preparare la seconda partita di fila in casa, sempre al Maradona contro l’Empoli di Andreazzoli, la dirigenza partenopea è al lavoro in ottica mercato, con una priorità verso i rinnovi.

Calciomercato Napoli, a che punta siamo con Politano

Secondo Il Mattino, il club azzurro sta intensificando la trattativa con l’esterno d’attacco, in scadenza di contratto a giugno: l’idea è quella di estendere l’accordo per un’altra stagione, con opzione per quella successiva. Anche se sta avvenendo tutto in maniera un po’ troppo lenta.

Le parti, che si sarebbero dovute già incontrare, si vedranno (forse) la prossima settimana, sperando di chiudere con un nuovo accordo fino al 2028, compreso anche un adeguamento dell’ingaggio. Ma c’è chi preoccupa più di Matteo Politano.

Calciomercato Napoli, rebus Zielinski

Più passa il tempo, più Piotr Zielinski è un problema. Sono passati i tempi nel quale il centrocampista polacco rifiutava le offerte arabe pur di restare al Napoli. Il problema è che il rinnovo non c’è. E il tempo passa.

Il centrocampista polacco fa gola a molti, questo il vero problema del Napoli. La Lazio farebbe carte false per poterlo prendere, ma è difficile che Lotito possa accontentare Sarri, il quale lo conosce benissimo per averlo allenato ai tempi dell’Empoli. L’Inter ha cominciato a monitorare da vicino la situazione di Zielinski e potrebbe intensificare la trattativa, senza considerare la Juve. La Juve di Giuntoli, che ha uno splendido rapporto con il giocatore. Insomma, meglio che il Napoli si sbrighi, sempre che Zielinski voglia rimanere al Diego Armando Maradona.