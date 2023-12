Tradimento in Serie A: Meret offerto alla rivale assoluta | Terremoto a Napoli

Alex Meret potrebbe lasciare Napoli al termine della stagione, come Zielinski. Potrebbe rinforzare un competitor degli azzurri.

Periodo di trasformazione in casa Napoli. Il divorzio con Luciano Spalletti ha lasciato il segno all’ombra del Vesuvio. Con Rudi Garcia non è andata, con Walter Mazzarri chissà, ma sono tanti i dubbi sul futuro del gruppo squadra campione d’Italia in carica.

A gennaio magari no, ma a giugno sicuramente arabi e big d’Europa torneranno alla carica per Victor Osimhen. Sarà difficile trattenerlo senza Champions League, perché la situazione del Napoli non è delle migliori in quest’ottica.

Tante richieste anche per Khvicha Kvaratskhelia: in estate dalla Premier era pronti dei ponti d’oro per il miglior giocatore della scorsa Serie A, Liverpool su tutti. In Spagna un ammiccamento c’era stato anche dal Real Madrid, di cui Kvara è un grande estimatore.

Dela potrebbe fare muro, come nel suo stile, in alternativa venderli a peso d’oro. Differente la situazione di Zielinski, è in scadenza di contratto e a giugno potrebbe salutare: Inter e Juve giocheranno un derby d’Italia anche al mercato, attenzione alla Roma, particolarmente interessata al centrocampista polacco, proprio come la Lazio.

Dubbi Alex Meret: big all’assalto

Anche Alex Meret è in scadenza di contratto. E dopo la “papera” di Madrid che ha regalato la prima gioia merengue a Nico Paz, una rete pesantissima perché altrimenti il Napoli sarebbe già agli ottavi, non ha certo aiutato in quest’ottica.

Secondo SportMediaset, il portiere friulano, classe 1997, sarebbe stato offerto all’Inter, che lo considera una validissima alternativa a Yann Sommer, estremo difensore titolare arrivato dal Bayern Monaco.

Un’altra situazione spinosa

La partita, come spesso accade in questi casi, potrebbe giocarsi sulla volontà del portiere di Udine, se vorrà restare o meno. Non solo. Bisogna capire se sono cambiati gli obiettivi del Napoli, ma bisogna anche capire cosa intende fare l’Inter, e quanto spingere in tal senso. Anche perché i nerazzurri stanno seguendo con particolare interesse altri profili.

C’è Illan Meslier, classe 2000 del Leeds da tutti considerato una promessa e seguito anche da altre big europee. Piace il brasiliano Bento, estremo difensore dell’Atletico Paranaense, che era già stato seguito la scorsa estate dal club nerazzurro. C’è perfino chi vorrebbe un clamoroso il ritorno di André Onana, reduce da mesi difficilissimi e al di sotto delle aspettative al Manchester United. Una possibilità remota, proprio vista la stagione del portiere camerunense. Ora però c’è anche Meret nella rosa dei papabili.