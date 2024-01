Tradimento in Serie A: Matic torna per far male alla Roma | Tutto all’improvviso

L’avventura di Nemanja Matic è al capolinea al Rennes, ma non tornerà alla Roma. Tutt’altro, ecco perché

È stata una delle note stonata della calda, o meglio torrida, estate della Roma. Mentre Tiago Pinto cercava affannosamente di trovare l’attaccante che avrebbe dovuto sostituire l’infortunato Tammy Abraham, nessuno si aspettava che di lì a poco sarebbe scoppiata la grana Matic, uno degli alfieri di José Mourinho, che a centrocampo faceva reparto da solo, sia in fase difensiva che offensiva.

Un’esperienza nata sotto i migliori auspici, Matic si guadagna un posto da titolare, mostra il suo innegabile talento, entra perfino nei cuori dei tifosi.

All’improvviso l’idillio finisce, apparentemente senza un motivo logico.

Non c’erano più le condizioni perché il rapporto potesse proseguire. Alcuni assicurano che l’ex Manchester United era entrato in rotta di collisione anche con José Mourinho e quel malessere, che – sussurri di corridoio – era esploso tutto d’un tratto.

Altri invece, sono convinti che a causa di problemi con la moglie, chissà se davvero per colpa di qualche scappatella di troppo come scrisse all’epoca qualcuno, Matic non poteva proprio restare a Roma. Tant’è. A prescindere dalle presunte motivazioni o meno, il centrocampista serbo ha trovato nel Rennes la sua fuga dalla Capitale.

Un’altra breve esperienza

Ma anche in terra bretone, Matic dura poco. Gli attriti con dirigenza e staff tecnico (anche in questo caso, così si vocifera) non tardano ad arrivare, a tal punto che il centrocampista di Sabac non si presenta agli allenamenti, vive da separato in casa.

Matic sta facendo di tutto per andar via anche se in questa situazione di muro a muro, il Rennes è deciso a non assecondare il volere del giocatore in questa sessione di mercato, a meno che non venga monetizzata la sua partenza.

Il futuro è incerto

Secondo Tuttosport il procuratore di Matic, in barba al suo passato da romanista, lo avrebbe proposto alla Juventus, non sarebbe stata la prima volta, ma anche stavolta l’affare non si concretizzerà, nonostante le vie del mercato sono infinite. E, in ogni sessione, può accadere semrpe di tutto e il suo esatto contrario.

Sempre secondo il quotidiano torinese, infatti, ci sarebbe stato una risposta molto fredda della dirigenza bianconera, visto che sia per carta d’identità (35 anni) ed infortuni (non pochi) nessuno in casa Juventus sembra intenzionato a puntare sull’acquisto dell’ex Roma. E qui entra il desiderata di Matic, passare all’Olympique Lyon, così come recita la stampa transalpina, ma qui bisogna fare i conti con il Rennes, un club ferito dal comportamento di Matic che non ha nessuna intenzione di cederlo al Lione, tanto facilmente.