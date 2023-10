Tradimento in Premier League: addio Arsenal per andare… al Chelsea | Tutto vero

Nonostante l’ottimo inizio di stagione e il blitz di Siviglia in Champions, in casa Arsenal scoppia un caso di calciomercato.

L’ultimo turno di Champions League ha confermato forza e competitività dell’Arsenal di Arteta. I Gunners sbancano 2-1 il Ramon Sanchez Pizjuan con un terribile uno-due a cavallo dei due tempi che manda kappaò il Siviglia.

Gabriel Martinelli e una prodezza di Gabriel Jesus confermano l’ottimo stato di forma dei londinesi, al comando del gruppo B di Champions, con tre punti di vantaggio sull’accoppiata Lens e Siviglia, padroni del proprio destino in ottica qualificazione agli ottavi di finale.

Anche quest’anno è un Arsenal da piani alti in Premier: i Gunners di Arteta nonostante il pari nel derby contro il Chelsea (da 2-0 a 2-2) sono pur sempre secondi in classifica, a pari punti con il Manchester City di Guardiola, a sole due lunghezze di distanza dalla rivelazione Tottenham Hotspurs.

Eppure non ci si può godere fino in fondo dell’attitudine dei londinesi a competere. C’è una vicenda che non piace affatto ai tifosi, in quanto ci sono di mezzo i “cugini” del Chelsea, pronti strappare un giocatore ad Arteta.

Chelsea, prove tecniche di colpo grosso

Secondo i tabloid inglesi, infatti, i Blues starebbero monitorando la situazione di Aaron Ramsdale, con il chiaro scopo di studiare una contropartita economica per strapparlo proprio all’Arsenal, addirittura per gennaio, anche se sembra poco probabile che l’affare possa chiudersi nella prossima sessione di mercato.

Non solo teamtalk che ha dato l’esclusiva di una trattativa in corso, ma tante le speculazioni che gravitano attorno a Ramsdale, anche perché il Chelsea non sarebbe contento di Robert Sanchez, rimasto al posto di Kepa, passato in prestito al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Quanto è pronto a spendere il Chelsea

Aaron Ramsdale ha una valutazione di 60 milioni di sterline e, sempre secondo i taboid inglesi, sarebbe diventato l’obiettivo numero uno dei Blues. Non sarà facile convincerlo nella stagione che culminerà con Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Anche perché il manager dei Gunners, Mikel Arteta, non ha nessuna intenzioni di privarsene a gennaio, visto che è soddisfattissimo sia di uno dei portieri della nazionale inglese, sia di David Raya: un’altra alternanza, mista a competizione, che aggrada l’allenatore dell’Arsenal. Ora bisogna capire quanto è pronto a spendere il Chelsea per averlo. Un’operazione che potrebbe andare in porto più per dopo gli Europei però, che prima. Anche se con i Blues non si sa mai.