Tradimento che fa malissimo: lascia la Juve e si offre al Napoli | 2 tifoserie impazzite

Il mercato ecosostenibile potrebbe portare nuovamente un giocatore dal Napoli alla Juve. I casi che hanno fatto più discutere.

In un recente passato fecero scalpore i passaggi di Higuain prima, Sarri poi, dal Napoli alla Juve. Due squadre che non si sono mai amate, e probabilmente mai lo saranno. Basti pensare Cristiano Giuntoli. Che, una volta sbandierato la sua “juventinità”, generò le ire di Aurelio De Laurentiis. “A saperlo lo avrei mandato via prima“. Potrebbe accadere di nuovo: stavolta potrebbe essere un bianconero a vestire d’azzurro.

Sì perché in questo mercato sostenibile, alla Juventus sono tutti utili e nessuno indispensabile. Giuntoli è riuscito a vendere Arthur alla Fiorentina, e pur di togliere pesi dal bilancio, va benissimo anche una cessione con diritto di riscatto. Ora potrebbe toccare a Zakaria, altro giocatore non facente parte del progetto tecnico dell’intoccabile Allegri.

Sull’ex centrocampista del Chelsea c’è sempre il West Ham ma ballano ancora cinque milioni di euro per raggiungere un accordo: non molti ma neanche pochi per una Juventus che ha fretta di ridurre una rosa extra large. Per questo anche McKennie, per il momento in tournée negli Stati Uniti potrebbe essere sacrificato per arrivare a Kessié, grande pallino di Allegri.

Perfino Cambiaso è a rischio, a patto però che arrivi un’offerta da almeno venti milioni di euro, tale la valutazione della Signora. Vlahovic e Chiesa? Anche loro possono finire sul mercato, davanti a un’offerta irrinunciabile, che ovviamente soddisfi entrambe le parti: il serbo nel caso fosse il PSG non avrebbe problemi a dire sì, Federico chissà.

Lo stallo

Più problematica la situazione di Leonardo Bonucci, il grande escluso dalla tournée americana della Signora. Il motivo è molto semplice: non rientra più nei piani di quella squadra di cui ne è stato uno dei leader indiscusso, nonché capitano.

Situazione problematica, sì. Per il suo agente non c’è nessun caso Bonucci: “Sto sentendo tante voci di mercato fantasiose su Bonucci – dice Alessandro Lucci, in uno stralcio di un’intervista all’ANSA – ma la sua principale volontà è rimanere alla Juve”. La realtà dice altro.

Mezza Serie A in fila

Bonucci vuole la Juve, ma è la Signora a non volerlo più. La riprova è stata l’esclusione dalla tournee statunitense, ma anche mezza Serie A in fila per il difensore.

Seconda Gazzetta dello Sport ci sarebbe perfino il Monza, in fila, insieme a Lazio, Fiorentina, Bologna, Cagliari e Frosinone. Ma soprattutto anche il Napoli: si continua a sondare il terreno, gli azzurri nicchiano.