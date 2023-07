Tradimento al Napoli: parla in segreto con Mourinho | Vuole solo i giallorossi

Il Napoli campione d’Italia alle prese con un caso spinoso, un braccio di ferro che rischia di scontare tutti. Mourinho in agguato.

L’eccezione che conferma la regola. O quasi. Il Napoli secondo Rudi Garcia è l’unico tra i top team che non deve sottostare alle dure leggi di un mercato sostenibile che ha costretto Inter, Milan, Juve e Roma a dover prima cedere per poi acquistare, con tutti i rischi del caso.

Il Napoli, appunto, fa eccezione, insieme volendo anche alla Lazio. Merito in primis di De Laurentiis e Lotito che, con la loro accorta politica in temi di bilancio, hanno in mano società senza macchie. Ma anche i “puri di cuore” hanno i loro problemi.

La Lazio ha perso Milinkovic-Savic ed è in attesa di capire il futuro di Immobile: due offerte arabe (non dei 4 top team in mano al fondo PIF, ma pur sempre pericolosissime) non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi, che possono capire le strategie societarie in termini di bilancio, fino a un certo punto, perché loro supportano la squadra, figlia però di un’azienda.

Per questa politica societaria il Napoli ha perso Kim, una cessione messa in preventivo per due ordini di motivi: la stagione del sudcoreano è stata ben oltre le attese e certamente più alta dei 50 milioni di euro fissati nel momento in cui il nazionale asiatico è sbarcato sul Golfo. La seconda spiegazione va incentrata nel forza economica delle big d’Europa, e in tal senso il Bayern non sarà un araba o un’inglese, ma il suo potere è notevolmente superiori rispetto ai top team italiani.

Il caso

Ma se Kim è andato via senza traumi, c’è un caso Lozano tutt’altro che vicino alla soluzione. Il messicano ha un contratto in scadenza nel 2024 ma non sembra rientrare nella visione calcistica di Rudi Garcia. Dela non vuole perderlo a parametro e i mal di pancia del messicano non aiutano.

Come se non bastasse, il Chucky è attualmente alle prese con i postumi di un brutto infortunio, si sta allenando a Dimaro, svolgendo parte del lavoro in gruppo, supportato dai tifosi che a gran voce gli chiedono di restare.

Futuro ipotetico

Ma contratti e rinnovi si fanno in due. E non sembra che né il Napoli né Lozano siano più in sintonia. Lozano confessa di stare bene a Napoli, ma allo stesso tempo non è intenzionato ad abbassarsi l’ingaggio.

Il futuro (quanto mai ipotetico) dell’attaccante messicano potrebbe essere in America, c’è una mezza trattativa in ballo coi Los Angeles, ma all’orizzonte ci potrebbe essere anche la Roma. Per ora un flirt pericoloso. Pericoloso perché non di gradimento per Dela, pericoloso perché potrebbe rappresentare un alto tradimento.