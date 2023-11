Tradimento a parametro zero: fa tutto Felipe Anderson | Via dalla Lazio… per restare in Serie A

Tiene banco in casa Lazio il futuro di Felipe Anderson, in scadenza di contratto con il club di Lotito. La situazione.

La prima volta non si scorda mai, lo sa bene anche Felipe Anderson cosa è stata l’esperienza in biancoceleste in quel lustro (dal 2013 al 2018) quando si tolse lo sfizio di alzare il unico trofeo ottenuto in Italia, sotto l’egida di Simone Inzaghi, la Supercoppa del 2017.

Dopo l’esperienza al West Ham e il prestito al Porto, l’esterno brasiliano è tornato a furor di popolo in biancoceleste nell’estate del 2021. Ci ha messo due partite per segnare, sia in campionato (nel 6-1 allo Spezia) sia soprattutto nel derby, chiudendo la stagione con numeri abbastanza chiari.

Quarantotto presenze, praticamente tutte le partite disputate dalla Lazio tra Serie A e coppe varie. Sette i gol complessivi e più di un segno tangibile del suo talento.

Bene anche nella seconda stagione, con il solito gol all’Inter dell’ex Simone Inzaghi, e un utilizzo direttamente proporzionale alle partite della Lazio, stavolta cinquanta. Aumentano anche i gol, dodici.

Eppure c’è qualcosa che non va

Quarantotto presenze nella prima annata, cinquanta nella seconda, anche quest’anno Felipe Anderson è stato il giocatore più utilizzato da Maurizio, eppure c’è qualcosa che non tra il brasiliano e la Lazio.

Il motivo è di facile comprendonio: ha il contratto fino a giugno e ancora siamo in alto per il suo rinnovo. Doveva essere una pura formalità, una sorta di atto dovuto per quanto fatto da Felipe Anderson. E invece non sembra proprio così.

Lazio-Felipe Anderson in standy by: chi ne può approfittare

Secondo La Gazzetta dello Sport le parti starebbero discutendo ancora sull’ingaggio con l’entourage di Felipe Anderson, che vorrebbe portare l’ingaggio dai 2,2 milioni di euro a 3,5 mln, mentre Lotito non sembra intenzionato a superare i tre milioni.

Situazione in stand-by, dunque, o per meglio dire bloccata, anche perché la Lazio non è che navighi con le vele spiegate in Serie A, e anche in Champions ha ancora tante possibilità di accedere agli ottavi di finale, ma quel posto non è ancora garantito. Questo contesto potrebbe favorire l’arrivo della Fiorentino. Il club di Commisso, infatti, avrebbe già avviato delle consultazioni per capire se ci sono i margini per far decollare la trattativa con l’esterno, classe 1993. Il brasiliano non avrebbe detto no alla Fiorentina a prescindere, ma prima vorrebbe capire le intenzioni della Lazio.