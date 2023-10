Tottenham addio, vado a Roma: a parametro zero è un’occasione fenomenale

Tiago Pinto pronto ad attingere da una delle capolista a punteggio pieno della Premier. È davvero un’occasione fenomenale.

Due squadre senza macchia in Premier League dopo otto giornate del campionato più complesso ed elevato sia dal punto di vista qualitativo che fisico e dinamico. Un po’ a sorpresa non c’è la squadra campione d’Europa, quel Manchester City di Guardiola incappato in due clamorosi tonfi.

Se per l’Arsenal di Arteta non è una novità, già la passata stagione era partita a fionda, prima di essere rimonta e superata all’ultima curva dai Citizens di Guardiola, il cammino del Tottenham è tanto sorprendente quanto diametralmente opposto a quello della passata stagione.

Con Antonio Conte non è andata, sappiamo tutti per quali motivi. Con Ange Postecoglu chissà, sta di fatto che gli Spurs sono andati in pausa per gli impegni delle nazionali a caccia di Euro 2024, da primi della classe.

Comandano due londinesi. E fa strano vederle lassù a braccetto, guardare tutti dall’alto. Ancora più strano sapere dai rumor di calciomercato che la Roma potrebbe cogliere al volo un’occasione fenomenale.

Tutti pazzi per gli esuberi del Tottenham Hotspurs

La prima a mettere gli occhi sulla squadra quest’anno in mano all’ex allenatore del Celtic Glasgow è stata la Juventus. Giuntoli infatti ha individuato in Pierre-Emile Hojbjerg il centrocampista ad hoc in grado di sostituire Paul Pogba, prossimo alla squalifica per doping.

Il centrocampista della nazionale danese ha stregato la Signora per la sua duttilità: può giocare come mediano ma anche laterale di destra. Forte fisicamente, recupera palloni ma performante nel possesso palla grazie alla sua proprietà di palleggio, dalla spiccata personalità, all’occorrenza sa dribblare e calciare le punizioni.

Giuntoli si muove, Tiago Pinto non resta a guardare

Se la Jve già si è mossa per Hojbjerg, considerato un esubero da Ange Postecoglu, la Roma non resta a guardare, come più volte ribadito negli ultimi giorni dai tabloid inglesi. Tiago Pinto forte su Eric Dier, centrocampista inglese con passaporto portoghese.

Dier ha già avuto modo di lavorare con Mourinho proprio ai tempi del Tottenham Hotspurs, è in scadenza di contratto e potrebbe perfino arrivare a gennaio, visto che non è un intoccabile tra gli Speroni. Più probabile che si apra la caccia a giugno, nella prossima sessione estiva di calciomercato. La Roma sarà certamente in prima fila per il nazionale inglese, un po’ difensore un po’ centrocampista, all’occorrenza.