Torno per chiudere la carriera: Ogbonna e l’ultimo contratto in Serie A | Scelta tutto cuore

L’ex difensore di Juve e Torino, ora al West Ham, potrebbe tornare in Italia per terminare la carriera nel nostro campionato.

Una carriera tra Torino e Londra, ma anche diverse presenze con la maglia della Nazionale azzurra. Una carriera che, però, poteva essere molto più importante di quella che poi in realtà è stata, soprattutto se consideriamo le potenzialità del calciatore e le premesse che si erano intraviste agli esordi.

Angelo Ogbonna, difensore italiano in forza al West Ham, è nato calcisticamente nel Torino ed è lì, a parte una breve esperienza in prestito al Crotone, che comincia a muovere i suoi primi passi tra i professionisti. Con la maglia granata esordisce in Serie A nel 2008/2009 e sempre con la stessa maglia conquista la Nazionale con cui partecipa (anche se non scende mai in campo) all’Europeo del 2012.

Nell’estate del 2013 passa alla Juventus per circa 13 milioni di euro più due di bonus e, tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, vince due Scudetti, una Coppa Italia e disputa, senza scendere in campo, una finale di Champions League. Non è mai titolare fisso nel club bianconero anche se gioca abbastanza e viene considerata una valida alternativa al famoso trio Bonucci-Barzagli-Chiellini.

Anche per giocare di più, durante l’estate del 2015, accetta di buon grado il trasferimento al West Ham che lo preleva dalla Juventus per circa 11 milioni di euro. Con il club londinese è subito importante e titolare, ma, i suoi primi anni in Inghilterra, coincidono con gli anni bui degli Hammers.

Ogbonna, infortunio e trionfo al West Ham

Quando il West Ham comincia a stazionare nelle zone nobili della Premier League e a partecipare costantemente alle Coppe Europee, Ogbonna è poco più che una riserva. Proprio per questo motivo, però, scende quasi sempre in campo nei match di Conference e Europa League. Partite in cui la squadra londinese fa parecchio turn over.

Con il West Ham, nella passata stagione, dopo un brutto infortunio occorso nel novembre 2021 che lo costringe lontano dai campi per tanto tempo, si toglie la soddisfazione anche di alzare al cielo la Conference League vinta in finale contro la Fiorentina e di indossare la fascia di Capitano in diverse occasioni.

Ogbonna, ritorno al passato?

Questa che terminerà durante la prossima primavera, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà la sua ultima stagione in Inghilterra. A 35 anni, però, Ogbonna non ha ancora voglia di appendere gli scarpini al chiodo e potrebbe accettare proposte interessanti che arrivano dall’Italia.

Un’opzione al momento potrebbe essere quella di tornare lì dove tutto è cominciato, in quel Torino che, nonostante il tradimento di un passaggio alla Juventus che da quelle parti è visto sempre malissimo, potrebbe riaccoglierlo a braccia aperte per dare maggiore esperienza al reparto difensivo della squadra.