Torna in Serie A per restare: Traore in prestito con diritto di riscatto | Occasione colossale

Super occasione nel mercato di gennaio: una vecchia conoscenza della Serie A pronta a tornare anche se in prestito.

Arrivato in Italia da bambino, fu l’Empoli a notarlo prima di tutti: i biancazzurri battono un’agguerrita concorrenza, si prendono il talento ivoriano, raggiungendo subito la finale del prestigioso Torneo di Viareggio 2017.

Hamed Traoré brucia le tappe e sempre nel 2017 debutta in B nel 3-1 al Foggia, diventando il primo 2000 a scendere in campo con i biancazzurri che al termine di una splendida cavalcata tornano in Serie A, grazie anche a quel “tuttocampista” sgusciante e con tante qualità.

La stagione successiva il debutto nella massima categoria al Ferraris di Marassi contro il Genoa, quei poco più di cinque minuti, subentrato a Miha Zajc sono il suo punto di partenza. Per diventare titolare inamovibile dell’Empoli, è un attimo.

La Fiorentina gli mette gli occhi addosso, prendendolo ma lasciando in prestito all’Empoli. Finché c’è Aurelio Andreazzoli in panchina va tutto a gonfie vele, ma con l’arrivo di Iachini, Hamed Traoré perde il posto da titolare. Come Andreazzoli, l’ivoriano torna titolare: segna i suoi primi gol che non bastano a salvare i biancazzurri.

Dall’esplosione al saluto alla Serie A

L’Empoli retrocede ma Traoré rimane in Serie A con il Sassuolo, in prestito oneroso biennale a 3 milioni di euro, in sinergia con la Juventus che versa nelle casse neroverdi un milione di euro per ottenere qualora volesse una trattativa prioritaria in futuro.

Sono gli anni della consacrazione, il Sassuolo ci investe tantissimo, 16 milioni di euro, blindandolo per quattro stagioni: 111 le presenze complessive, 18 reti e tante giocate fino a dicembre, quando il Bournemouth arriva in Italia per prendere Zaniolo, la trattativa non va a buon fine, così gli inglesi ripiegano proprio su Traoré.

Nostalgia canaglia

Il Bournemouth prima lo prende in prestito, poi lo riscatta, blindandolo con un contratto fino al 2028. Ma le cose non stanno andando per il verso giusto, così ecco un paio di italiane pronte a fiutare l’occasione per riportarlo in Italia.

I primi a interessarsi sono stati gli uomini di mercato del Milan, che vedono in Traoré l’alternativa a Krunic, il cui passaggio al Fenerbahce è stato bloccato dopo l’infortunio di Pobega. Ecco, Traoré potrebbe liberare proprio il bosniaco. Ma attenzione alla rivoluzione di De Laurentiis per il suo Napoli: secondo Tuttosport anche il club partenopeo si è accodato nel momento in cui il Bournemouth dovesse aprire al prestito.