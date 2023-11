“Torna in campo dopo la sosta”: finalmente ha smaltito l’infortunio | Pioli lo ritrova in campo

Gli infortuni sono diventati un vero e proprio caso a Milanello. Dopo la sosta, però, l’allenatore rossonero ritrova un calciatore importante.

Ora lo si piò dire senza mezzi termini e senza avere paura di dare un significato alle parole: in casa Milan è vera e propria crisi. Da sosta a sosta l’andamento in campionato per i rossoneri è stato un disastro, mentre la sola vittoria in sei partite è arrivata in Champions League contro il Paris Saint Germain.

La prestazione casalinga contro i parigini è stato l’unico sorriso di un mese che ha portato poi, per il resto, tre sconfitte e due pareggi. Questi ultimi, però, hanno il retrogusto amarissimo della sconfitta visto che sono arrivati quando la squadra era in vantaggio di due gol a Napoli e a Lecce ed è stata capace di farsi rimontare in pochi minuti mostrando evidenti limiti caratteriali e di tenuta mentale.

Se la vittoria contro il Psg tiene in gioco ancora il Milan per la qualificazione agli ottavi di Champions League, il disastroso andamento in Serie A ha fatto scivolare i rossoneri dal primo al terzo posto, ma soprattutto vede Inter e Juventus, rispettivamente a otto e a sei punti di distanza, quasi irraggiungibili nell’ottica di quella che doveva essere un’eventuale sfida Scudetto.

A preoccupare in casa Milan, oltre ai risultati, l’atteggiamento di alcuni calciatori e un’identità che si vede solo a sprazzi, è anche la questione legata agli infortuni e alla preparazione atletica della squadra che ora viene messa fortemente in discussione da tutto l’ambiente e dalla proprietà.

Milan, continua la piaga degli infortuni

A Lecce, dopo gli infortuni di Leao e Calabria durante la partita, la conta degli infortunati era arrivata addirittura a dieci elementi. Decisamente tanti per una stagione che ha appena scavallato la metà di novembre ed ha ancora tantissimo da dire.

Eppure, per un motivo o per l’altro, nel secondo tempo del Via del Mare, il Milan non poteva contare su Sportiello, Calabria, Kjaer, Pellegrino, Caldara, Kalulu, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao e Bennacer. Senza contare che erano rientrati da poco da infortuni muscolari anche Chukwueze e Theo Hernandez. Una situazione alquanto grottesca e che preoccupa sempre di più in casa Milan.

Infortuni Milan, ecco chi rientra a breve

La società vuole vederci chiaro, ma intanto benedice la sosta per le Nazionali che darà la possibilità a qualche infortunato di recuperare dal proprio problema muscolare ed essere pronto per la sfida contro la Fiorentina in programma tra poco meno di due settimane. Sfida in cui i rossoneri comunque dovranno fare a meno sicuramente di Leao, la cui lesione riportata a Lecce avrà bisogno di più tempo per essere smaltita, e Giroud che sarà squalificato dopo le offese all’arbitro e l’espulsione di sabato pomeriggio.

Secondo Tuttosport, invece, contro la Fiorentina saranno a disposizione tre giocatori che hanno avuto qualche problemino fisico in settimana. Si tratta di Simon Kjaer, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. Oltre a loro, per il match di San Siro contro i viola, dovrebbe esserci anche Davide Calabria che contro il Lecce ha riportato un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro.