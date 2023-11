Torna il Derby d’Italia… di mercato: 20 milioni di euro sul piatto | Va alla Juve o all’Inter?

Le due prime in classifica del nostro campionato e rivali da sempre potrebbero aprire un duello acceso anche sul mercato.

Il derby d’Italia torna ad accendersi. Dopo qualche anno, in cui a farla da padrona sono state soprattutto le due milanesi ed il Napoli, e le due squadre si sono fronteggiate per un titolo soltanto in Coppa Italia (finale o semifinali) o Supercoppa Italiana, Juventus e Inter tornano ad essere protagoniste di un acceso duello anche in campionato.

Dopo che ad inizio stagione, anche quest’anno, il campionato sembrava essere un affare tra le due milanesi, ecco che le ultime tre partite hanno cambiato tutte le carte in tavola ed hanno stravolto la classifica, almeno nei piani altissimi.

Inter prima a 28 punti e Juventus seconda a 26 punti. Questo è quello che recita ora la nostra Serie A, con il Milan terzo, staccato di ben sei punti dai nerazzurri. Certo, nulla è ancora deciso e le cose, come spesso accade, possono cambiare nel giro di un mese, o comunque poche settimane, ma al momento sono le due grandi rivali di sempre le candidate più accreditate alla lotta Scudetto.

Tra due giornate, inoltre, dopo la pausa per le Nazionali, ecco la supersfida, il big match che, allo Stadium, metterà di fronte, una contro l’altra, bianconeri e nerazzurri. Una partita che dirà molto sulle reali ambizioni e sul ruolo che potrà giocare realmente la Juventus in questo campionato, con l’Inter che resta per tutti gli opinionisti e addetti ai lavori la favorita numero uno alla vittoria finale.

Derby d’Italia, non solo in campo

Questo è anche quello che pensa l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri che continua a parlare di un quarto posto come unico e reale obiettivo dei bianconeri per questa stagione e cerca di placare i troppi entusiasmi e gli eventuali voli pindarici.

Dopo 16 punti in 18 partite e sei gare consecutive senza subire gol, però, nascondersi è diventato sempre più difficili e dalle parti di Appiano Gentile sanno bene che della Juventus non ci si può mai fidare del tutto. Lo sa bene soprattutto Beppe Marotta che in bianconero ha lavorato e trionfato per tanti anni ed ora deve giocare e vincere un derby d’Italia anche sul mercato.

Derby d’Italia sul mercato, ecco la valutazione del calciatore

La sfida potrebbe accendersi durante la prossima estate per uno dei gioielli più puri e cristallini del nostro calcio. Parliamo del talento del Monza, classe 1999, Andrea Colpani che continua ad incantare tutta la Serie A con giocate da fuoriclasse assoluto e con numeri da numero dieci d’altri tempi.

Cinque gol e un assist nelle prime undici di Serie A, ma non solo. In mezzo anche tanta sostanza e giocate di classe che stanno facendo innamorare mezza Italia (ma anche, ne siamo certi, qualcuno all’estero). Per ora sembrano Juventus e Inter, appunto, le società maggiormente interessate al Flaco con una valutazione di mercato che, almeno per ora, si aggira intorno ai 20 milioni di euro.