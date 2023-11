Torna alla Juve e fa il titolare: senza Allegri sarà protagonista assoluto | Giuntoli ha deciso

Giuntoli sta chiudendo la fase dei rinnovi: calerà il poker a breve. Poi ha deciso: riporta in bianconero un protagonista assoluto.

Ancora non ha potuto far vedere ai tifosi bianconero il suo potenziale, ciò che ha fatto a Napoli, tanto per intenderci. Appena arrivato nella amata Juventus, di cui è stato sempre tifosi, Cristiano Giuntoli ha dovuto avere a che fare con gli esuberi, rendere slim una Signora extra large.

Ora è impegnato nei rinnovi, in questa prima parte di stagione. Ha iniziato chiudendo l’accordo con Gatti, estesi i contratti di Daniele Rugani e soprattutto Manuel Locatelli, appetito da almeno tre se non quattro squadre di Premier. Il quarto vien da sé.

Giuntoli dà una bella sgasata al rinnovo di contratto di Bremer, anche il difensore brasiliano ha molte richieste dall’estero, meglio blindarlo.

Attualmente è impegnato con la nazionale brasiliana, al suo rientro potrebbe firmare il contratto che lo legherà alla Signora per un’altra stagione, dal 2027 al 2028. Trattativa molto ben avviata, praticamente ai dettagli.

Calciomercato Juventus, tra presente e futuro

Chiuso il capitolo rinnovi, Cristiano Giuntoli potrà dedicarsi al mercato in entrata, perché la Juventus ha un disperato bisogno nel presente di almeno uno se non due centrocampisti, con uno sguardo al futuro.

Servono centrocampisti sia nell’immediato sia a giugno. Per Kalvin Philips sembra tutto fatto o quasi dopo il benestare di Pep Guardiola in primis, del Manchester City di conseguenza. Ma non può bastare. Secondo Tuttosport a giugno la Juventus sarà l’assalto a uno dei tre volti nuovo, nella lista di Giuntoli: De Paul dell’Atletico Madrid, Fabian Ruis del Paris Saint Germain, ovviamente Zielinski visto che del rinnovo del polacco con il Napoli non se ne parla proprio, almeno ad oggi.

Un’idea da tenere in considerazione, è ritorno al futuro

Ad oggi non ci sono i margini per il ritorno in bianconero di Arthur. D’altronde il procuratore del centrocampista brasiliano è stato molto chiaro al riguardo: “Arthur si è trovato in un ambiente consono, poi parliamo di un calciatore che è stato al Barcellona, è un fuoriclasse – ha spiegato il procuratore a Tuttomercatoweb – Oggi è novembre, manca tanto alla fine della stagione. C’è un diritto di riscatto ma non lo considero neanche tanto”.

Oggi è così, ma domani potrebbe cambiare tutto, soprattutto se Max Allegri, come ipotizza più di qualcuno, non sarà l’allenatore della Juventus che verrà. A quel punto Arthur potrebbe tornare in bianconero. Stavolta per restarci.