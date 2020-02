Torino-Sampdoria in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 8-2-2020

Esordio granata per Moreno Longo, che alla sua prima panchina si vedrà di fronte la Sampdoria, in lotta per rimanere a galla e stare fuori dalla zona retrocessione. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Longo verso la conferma della formazione che è uscita con le ossa rotte da Lecce, mentre Ranieri ritrova Bereszynski. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV e in Streaming:

Si giocherà domani alle 18 la partita tra Torino e Sampdoria, partita d’esordio sulla panchina dei padroni di casa per Moreno Longo. In palio ci sono la voglia di rilancio per i granata e l’occasione per mettere in cascina punti preziosi in ottica salvezza.

Ultime sulle formazioni di Torino-Sampdoria:

Nessuna novità in vista per Moreno Longo, che schiererà una formazione sulla stessa linea di quelle schierate nel corso della gestione Mazzarri. In porta confermato Sirigu, con il trio formato da Lyanco, Izzo e Nkoulou in difesa. La mediana a quattro sarà formata da De Silvestri, Rincon, Aina e Lukic, mentre Berenguer e Verdi supporteranno l’azione di Belotti.

Claudio Ranieri può sorridere con il rientro di Bereszynski in difesa, a cui si aggiungeranno Colley, Tonelli e Augello a proteggere il portiere Audero. In mezzo al campo agiranno Ramirez e Jankto sulle fasce, con Linetty e Thorsby in mezzo. In attacco ci sarà il duo Quagliarella-Gabbiadini.

Probabili formazioni Torino-Sampdoria:

Torino(3-4-2-1): Sirigu; Lyanco, Izzo, Nkoulou; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Berenguer, Verdi, Belotti.

Sampdoria(4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Ramirez, Linetty, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Come vedere Torino-Sampdoria in Diretta TV e in Streaming Live:

La sfida tra Torino e Sampdoria, che si giocherà domani alle ore 18, sarà visibile in diretta Tv su Sky e in Streaming tramite l’app SkyGo.

Precedenti e statistiche Torino-Sampdoria:

Le sfide che si sono giocate in serie A tra Torino e Sampdoria sono complessivamente 52, con il bilancio che vede nettamente in vantaggio i granata con 29 successi, contro le otto affermazioni blucerchiate e 15 pareggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA