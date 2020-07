Torino-Roma 2-3, Fonseca: “Preferisco il 4-2-3-1, ma la squadra risponde meglio con il nuovo modulo. Testa al Siviglia, vogliamo vincere l’Europa League”

Le parole del tecnico portoghese dopo la conquista dell’Europa League

La vittoria contro il Torino (2-3) apre le porte alla Roma dell’Europa League. Contro i granata i giallorossi ottengono il pass dei gironi grazie alle reti di Dzeko (che raggiunge Volk a 106 reti nella classifica all time), Smalling e Diawara, a segno su rigore. Il centrocampista ex Napoli è stato schierato al posto di Veretout, di cui ha fatto le veci anche dal dischetto.

Un successo che porta la striscia positiva giallorossa a sette risultati consecutivi (6 vittorie ed un pareggio). Il tutto è accompagnato da una produzione offensiva notevole, sinonimo di come la forma dei giallorossi abbia preso la direzione giusta, come evidenziato da Fonseca: “Stiamo molto meglio, la squadra è motivata e abbiamo creato molto. La squadra sta bene, ora c’è la Juve ma dobbiamo iniziare a pensare con il Siviglia”.

Nell’undici titolare mancava Veretout. Nell’intervista post match, il tecnico portoghese ha spiegato come la decisione sia stata presa a causa di un fastidio accusato dal francese dopo la vittoria con la Fiorentina. A centrocampo, quindi, sono stati schierati Diawara e Cristante. La prestazione dell’ex Milan ha entusiasmato Fonseca: “La partita di Cristante mi è piaciuta”.

Il campionato è ormai prossimo alla conclusione, ma non la stagione romanista. I giallorossi saranno infatti impegnati negli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia. Queste le parole di Fonseca in merito: “Tutti i nostri tifosi ci chiedono di vincere il trofeo, noi abbiamo voglia ma sappiamo che non sarà facile. Il Siviglia ha vinto 5 volte la competizione, prima pensiamo a loro e poi vediamo cosa può succedere”.

