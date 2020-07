Torino-Genoa Diretta TV-Streaming-Probabili formazioni 16-7-2020

E’ tutto pronto a Torino per il match salvezza dell’Olimpico tra i granata, ora a tutti gli effetti invischiato nelie zone calde, e il Genoa. Ultime e probabili formazioni: nel Torino Zaza rientra e si giocherà il posto in attacco con Berenguer, mentre tre i genovesi potrebbe esserci Iago Falque al fianco di Pandev. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV e in streaming.

Sfida cruciale in zona salvezza al Grande Torino, con gli uomini di Longo che ricevono il Genoa, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza. Situazione, questa, che ora coinvolge anche i granata.

Ultime sulle formazioni di Torino-Genoa:

Sarà Daniele Baselli l’unico indisponibile tra le file del Torino, che per il resto avrà a disposizione l’intera rosa per il match contro il Genoa. Al rientro Zaza, che formerà l’ attacco con Belotti e Verdi, anche se non sono tramontate le speranze per Berenguer. Due i ballottaggi in formazione, con De Silvestri e Ansaldi in vantaggio a centrocampo su Lukic e Meite, anche se all’ultimo potrebbero esserci delle sorprese. In difesa è confermato il trio Izzo-Nkoulou-Bremer, con Sirigu in porta.

Dopo aver piagato la Spal in casa domenica, sancendo di fatto la retrocessione dei ferraresi, il Genoa scendo a Torino per mettere altri punti in saccoccia e tenere a distanza il Lecce. In difesa dovrebbero esserci i Biraschi, Goldaniga, Masiello e Soumaoro davanti a Perin. A centrocampo spazio a Barreca e Cassata sulle fasce, con Schone e Behrami al centro, mentre in avanti Pandev dovrebbe avere come partner d’attacco il rientrante Iago Falque.

Probabili formazioni di Torino-Genoa:

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meita, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Zaza.

Genoa(4-4-2): Perin; Biraschi, Masiello, Goldaniga, Soumaoro; Cassata, Schone, Behrami, Barreca, Iago Falque, Pandev.

Come vedere Torino-Genoa in Diretta TV e in Streaming Live:

La partita tra Torino e Genoa, che si giocherà giovedì sera alle ore 19.30, sarà visibile su Sky Sport Serie A, al canale 202 del satellite, oppure sui canali 473 e 483 del digitale terrestre.

Il match, inoltre, sarà visibile in streaming tramite Sky Go , attraverso PC, tablet e smartphone.

Fonte immagine: Facebook

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS