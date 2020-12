Torino-Bologna Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 20-12-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Torino-Bologna, sfida in programma domenica alle 12:30, valevole per la 13° giornata di campionato in Serie A.

Messa in archivio la 12° giornata di campionato, la Serie A torna subito in campo nel weekend con le gare della 13° che inzierà domani con i classici tre anticipi del sabato che vedranno in campo Fiorentina-Verona alle 15:00, Sampdoria-Crotone alle 18:00 e Parma-Juventus alle 20:45. Domenica in campo tutte le altre tra cui, oltre a Sassuolo-Milan e Lazio-Napoli, spicca il lunch match delle 12:30, tra il Torino di Marco Giampaolo e il Bologna di Sinisa Mihajlović. Sfida da non sbagliare soprattutto per i granata che, dopo 8 sconfitte in 11 partite, sono scivolati all’ultimo posto in classifica in coabitazione col Crotone di Giovanni Stroppa.

Torino-Bologna, 13° giornata Serie A.

Le ultime sulle formazioni di Torino e Bologna

Per quanto riguarda le formazioni, Giampaolo dovrebbe schierare i suoi con il consueto 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Milinkovic-Savic in porta. Davanti a lui, Bremer, Lyanco e Buongiorno. Centrocampo a cinque con Edera, Meité, Rincon, Linetty e Vojvoda. In attacco il duo formato da Belotti e Lukic.

Mihajlović dovrebbe invece optare per un più articolato 4-2-3-1. Da Costa quindi in porta con, a fargli da scudo, De Silvestri, Danilo, Paz e Tomiyasu. A centrocampo spazio a Domínguez e Medel con Vignato, Soriano e Barrow sulla trequarti a supporto dell’unica punta, Palacio.

Probabili formazioni Torino-Bologna

Torino (3-5-2): V. Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Edera, Meité, Rincon, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo Lar., Paz, Tomiyasu; Nico Domínguez, Medel; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

Come vedere Torino-Bologna in diretta TV e streaming

Torino-Bologna sarà visibile, a partire dalle 12:30, sul canale satellitare DAZN1. Via streaming invece, il match tra granata e rossoblu sarà visibile mediante collegamento al sito internet della stessa emittente.

Dove ascoltare la radiocronaca di Torino-Bologna

La radiocronaca di Torino-Bologna sarà disponibile, a partire dalle 12:30, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

I precedenti in Serie A tra Torino e Bologna sono complessivamente 139 con un bilancio che sorride leggermente ai granata che guidano la contesa con 53 vittorie a fronte delle 47 dei rossoblu. 39 i pareggi. 189 i gol segnati dai piemontesi, 175 quelli messi a referto dai felsinei. L’ultimo precedente in generale risale all’1-1 del Dall’Ara datato 2 agosto (ultima giornata del campionato 2019-2020), mentre l’ultima gara all’Olimpico Grande Torino è quella del 12 gennaio 2020 terminata 1-0 in favore del Toro. L’ultima vittoria esterna dei bolognesi risale al 2-3 del 16 marzo 2019, mentre l’ultimo pareggio all’ombra della Mole è l’1-1 del 10 maggio 2009.

