Torino-Atalanta in Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 25-1-2020

Torino-Atalanta: probabili formazioni, diretta tv e streaming e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino di Torino che sabato sera, a partire dalle 20:45, metterà difronte i granata di Walter Mazzarri e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini.

Archiviati i primi due quarti di finale di Coppa Italia che hanno visto Napoli e Juventus avanzare in semifinale dopo aver vinto rispettivamente contro Lazio e Roma, torna domani il campionato con l’anticipo del venerdì che vedrà in campo Brescia e Milan.

La giornata proseguirà poi sabato con i quasi ormai consueti tre anticipi del sabato, tra i quali spicca per l’appunto Torino-Atalanta, e si concluderà domenica sera con il big match del San Paolo che vedrà affrontarsi il Napoli di Gennaro Gattuso e la Juventus di Maurizio Sarri.

Le ultime sulle formazioni di Torino e Atalanta

Per quanto riguarda le formazioni, Mazzarri dovrebbe schierare i suoi con un articolato 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sirigu in porta. Davanti a lui Izzo, Nkoulou e Djidji. Centrocampo a quattro con De Silvestri, Lukic, Meité e Laxalt. Verdi e Berenguer sulla trequarti saranno invece il supporto per l’unica punta, Belotti.

L’Atalanta di Gasperini dovrebbe invece presentarsi con un altrettanto articolato 3-4-1-2. Gollini quindi in porta con, a fargli da scudo, Toloi, Caldara e Palomino. A centrocampo spazio ad Hateboer, de Roon, Pasalic e Gosens. Sulla trequarti posto a Gomez che farà da supporto alla coppia d’attacco formata da Zapata e Ilicic.

Probabili formazioni Torino-Atalanta

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

Come vedere in tv e streaming Torino-Atalanta

Sarà possibile vedere Torino-Atalanta in diretta TV su DAZN 1 (canale 209) a partire dalle 20:45. Il match sarà inoltre visibile anche in streaming attraverso l’apposito servizio offerto dalla stessa emittente.

Dove ascoltare la radiocronaca di Torino-Atalanta

La radiocronaca di Torino-Atalanta è affidata a Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

Per quanto riguarda alcune curiosità sulla sfida di sabato sera tra Torino e Atalanta possiamo dire che i bergamaschi non vincono in casa dei granata ormai da ben 13 anni. Era infatti l’aprile del 2007 quando la Dea trionfava per l’ultima volta (1-2 il punteggio) in quello che adesso è stato ribattezzato Stadio Olimpico Grande Torino. Da allora infatti 6 successi del Torino e 3 pareggi. .

