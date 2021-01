Calciomercato Milan: trattative per Tomori e Mandzukic

Mandzukic Milan. Continua in maniera frenetica il calciomercato invernale dei rossoneri. Non solo il colpo di Soualiho Meité del Torino, il Diavolo continua ancora a sondare terreni. Accresce sempre di più l’interesse per Fikayo Tomori del Chelsea dopo l’infortunio di Mohamed Simakan. L’ultimo nome fresco nella dirigenza rossonera è Mario Mandzukic, attualmente svincolato.

Il Milan ha deciso di non fermarsi. I rossoneri sono prossimi a concludere la trattativa per Soualiho Meité del Torino. Manca davvero pochissimo per convincere la dirigenza torinese a chiudere per l’ivoriano. Intanto, le altre trattative in ballo proseguono. Il reparto da migliorare non è solo il centrocampo ma anche la difesa vista la partenza ormai certa di Mateo Musacchio che potrebbe andare al Parma.

Oltre ai Meté, le quotazioni per Fikayo Tomori del Chelsea sono sempre più alte. Sfuma, leggermente, la pista per Mohamed Simakan. In Francia continua a parlarsi di un infortunio del classe 2000 dello Strasburgo. Il Milan, che di giocatori ai box ne ha fin troppi, non vorrebbe prendere un giocatore che non potrebbe utilizzare. Per questo che la società di Milanello vorrà tutelarsi col difensore inglese.

Mandzukic Milan , un parametro zero di lusso

A rendere ancora più difficile la trattativa per Simakan è l’inserimento del Lipsia che potrebbe convincere il francese ad approdare in Bundesliga. Per Tomori si penserebbe ad un prestito con i Blues ma non è stata avanzata ancora nessuna proposta. Il Milan, però, cerca di poter migliorare anche il reparto offensivo. Oltre ai nomi già noti di Leonardo Pavoletti e Gianluca Scamacca, spunta anche Mario Mandzukic.

Una vecchia conoscenza della Serie A dato che ha vestito la maglia della Juventus per ben 4 anni. Il giocatore, poi, è approdato nella squadra qatariota dell’Al-Duhail dove è rimasto solo un anno. Attualmente, Mandzukic è senza una squadra e quindi svincolato. Il club avrebbe discusso anche con il suo agente per un ritorno nel campionato italiano.

Da parte dell’ex Wolfsburg e Bayern Monaco c’è la disponibilità ad un ritorno. Si parla anche di un contratto di soli sei mesi per il lui. Il classe 86 continua ad allenarsi ed è in splendida forma nonostante l’età. La presenza di Mandzukic sarebbe una validissima alternativa di Zlatan Ibrahimovic. La trattativa verrà chiarita meglio nei prossimi giorni per capire se il Milan sia davvero interessato al centravanti croato.

