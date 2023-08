Tolto il numero di maglia: Pochettino lo taglia definitivamente dal Chelsea | Deve andarsene subito

Con la scelta di escluderlo dall’assegnazione dei numeri di maglia, l’allenatore argentino conferma che il giocatore non rientra nel progetto.

La Premier League è oramai alle porte. Dopo l’antipasto del Community Shield, i tifosi inglesi (e non solo) potranno gustarsi un maxi-weekend di quattro giorni, che darà il via al campionato più affascinante, ricco e seguito al mondo. La prima giornata vedrà Manchester aprire e chiudere il turno, con il City in campo venerdì a Burnley e lo United che ospiterà un Wolverhampton senza allenatore, dopo le dimissioni di Lopetegui.

Come sempre accade, il calendario regala immediatamente un big match: Chelsea vs Liverpool. Due nobili del calcio d’oltremanica che dovranno rialzarsi dopo una stagione sottotono, con l’obiettivo di riconquistare l’accesso in Champions League.

I tifosi dei blues sono consapevoli che, pur impegnandosi, sarà molto complesso disputare un campionato peggiore del precedente, terminato al dodicesimo posto ed a 45 punti dalla vetta. Pochettino è stato chiamato dalla proprietà americana per rimettere in sesto le cose e inaugurare un nuovo ciclo vincente.

L’impronta del tecnico argentino è già visibile, diversi cambiamenti sono stati messi in atto e altri arriveranno. Undici giocatori hanno lasciato definitivamente Stamford Bridge, a cui vanno aggiunti Joao Felix e Denis Zakaria, che non sono stati riscattati.

Escluso

Nelle scorse ore il Chelsea ha comunicato la numerazione ufficiale per questa stagione ed il numero nove è rimasto vacante. Questa scelta ha un doppio significato:

– vuol dire che i londinesi restano alla ricerca di un centravanti;

– Romelu Lukaku è definitivamente fuori dal progetto tecnico.

Le due questioni potrebbero risolversi in contemporanea, qualora andasse in porto la trattativa con la Juventus per Dusan Vlahovic. Le parti continuano a dialogare, ma per adesso vi è ancora distanza sulla valutazione del cartellino del serbo.

Un amore mai sbocciato

La storia tra Lukaku e il Chelsea è stata divisa in due atti, ma nessuno dei due ha mai funzionato. Acquistato per la prima volta dall’Anderlecht quando aveva 18 anni per la cifra di 12 milioni di euro, a causa del poco spazio fu prima ceduto in prestito al West Bromwich e poi all’Everton, che nel 2014 decise di comprarlo a titolo definitivo.

I 115 milioni sborsati nel 2021 avrebbero dovuto rappresentare una seconda possibilità per entrambi, ma neanche questa volta il matrimonio ha avuto successo. Non resta che attendere il secondo ed ultimo divorzio.