Toh chi si rivede: Sokratis pronto a firmare a parametro zero | Soluzione estrema per la difesa

Il difensore greco sembrava aver trovato l’accordo con il Betis, ma l’affare è saltato per l’inserimento di un grande club.

Il calciomercato non dorme mai. Quando una sessione chiude ufficialmente, le società iniziano a programmare quella successiva, e così via. Gli affari, oramai, vengono impostati anche prima della fine delle stagioni, per cui, sì, è sempre calciomercato. Senza dimenticare la finestra per gli svincolati.

Per tutti quei giocatori che erano senza contratto prima del 1° settembre, è possibile trovare una collocazione fino al 13 dicembre 2023. Alcune squadre ne hanno approfittato, come l’Udinese che ha riportato Roberto Pereyra in Friuli o il Monza che ha acquistato Alejandro Gomez. La lista di parametri zero di lusso, però, è ancora lunga è contiene nomi del calibro di David de Gea o Jesse Lingard.

Uno di questi è Sokratis Papastathopoulos, difensore di 35 anni che in Italia abbiamo conosciuto con le maglie di Genoa (dal 2008 al 2010) e Milan (2010-2011). Dopo l’ultima esperienza all’Olympiakos durata due anni e mezzo, dal 30 giugno il greco si trova senza contratto.

Nelle ultime settimane ha avuto contatti sempre più frequenti con il Betis Siviglia, alla ricerca disperata di centrali di difesa dopo l’infortunio di Bartra. Le trattative sembravano arrivate a un buon punto, ma sono naufragate definitivamente nelle ultime ore.

Contatto

Perché? Beh, colpa del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, i campioni di Germania avrebbero individuato Sokratis come il giocatore ideale per mettere una pezza nel reparto arretrato, costellato di infortuni.

Il greco conosce molto bene la Bundesliga, essendo il campionato nel quale ha giocato di più (189). Acquistato dal Werder Brema nell’estate 2011, ha trascorso due anni al Weserstadion prima di finire a Dortmund, dove ha giocato per cinque stagioni e collezionato 198 presenze.

Emergenza

Tuchel già ad agosto ha fatto notare alla dirigenza che la coperta in difesa fosse corta, motivo per cui ha cercato di bloccare in tutti i modi la partenza di Pavard all’Inter. Quando il francese ha palesato le sue intenzioni di lasciare la Baviera, sono stati fatti dei tentativi per Chalobah, senza successo.

La situazione si è complicata ulteriormente a causa dei problemi fisici riscontrati da de Ligt, Upamecano e Buchmann. Incertezze fisiche, a cui va aggiunta la partenza di Kim a gennaio per la Coppa d’Asia. Negli ultimi giorni sono stati fatti dei tentativi per riportare Jerome Boateng a Säbener Straße, ma l’affare è saltato per le proteste dei tifosi per via dei suoi precedenti giudiziari. Nel 2021, infatti, il tedesco è stato condannato per aggressione nei confronti della ex compagna.