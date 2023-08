Toh chi si rivede: Perisic torna di corsa in Serie A | La telefonata lo convince

Un po’ a sorpresa Ivan Perisic pronto a rescindere il suo contratto con il Tottenham: tra le alternative hot anche la Serie A.

Una notizia che ha colto di sorpresa un po’ tutti: Ivan Perisic avrebbe deciso di non continuare la sua esperienza al Tottenham, nonostante abbia ancora un anno di contratto con gli Spurs. Non è l’unica possibilità, ma la Serie A è una pista percorribile.

D’altronde l’attaccante croato conosce molto bene il nostro campionato. Fu l’Inter a portarlo in Italia nell’estate del 2015, al culmine di una lunga trattativa tra l’Inter e il Wolfsburg: alla fine la Beneamata lo riuscì a prendere, facendogli sottoscrivere un quinquennale per una cifra di trasferimento di circa 16 milioni di euro.

Il 44 croato impiega un po’ ad assimilare il nostro calcio: dopo lo scotto proprio del deb e gli alti e bassi del caso, Perisic sboccia in primavera sfiorando la doppia cifra di reti complessive (nove), ma colpiscono i suoi assist, ben 6, un primato tra i nerazzurri.

Si migliora nella stagione successiva, una doppia-doppia che lo impalma come uno dei migliori esterni, sia in fase realizzativa (11 reti), sia nelle assistenze (dieci assist, di cui otto in Serie A).

Arrivano i trofei

Con Conte si vive di alti e bassi: il 3-5-2 non esalta le sue qualità, così viene ceduto al Bayern con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Mossa azzeccatissima, sì ma per i bavaresi, che vincono tutto con un treble mozzafiato. Ma, sempre a sorpresa, i campioni di Germania non esercitano il diritto di riscatto. Stavolta torna all’Inter per restare. Conte gli costruisce un nuovo abito, impiegandolo come esterno di un centrocampo a 5. Anche in questo caso la strategia di mercato paga, grazie a 11 successi di fila, l’Inter è campione d’Italia. A gennaio 2022 arriva il bis, in una Supercoppa. Chiude la sua esperienza all’Inter, stavolra in maniera definitiva con 254 presenze, 55 gol e 49 assist.

Il tentativo

Stavolta, infatti, è Perisic a non voler rinnovare: la voglia di misurarsi con la Premier è tanta, accetta la corte del Tottenham, anche se a Londra non lascia il segno. Il suo futuro sembra segnato, o forse no?

L’Hajduk Spalato, il club nelle cui giovanili ha militato prima di trasferirsi in Francia al Sochaux, è pronto a riabbracciarlo, ma Mou ha intenzione di fare un tentativo per farlo firmare con la Roma. L’affare potrebbe svilupparsi anche per fine agosto, negli ultimi giorni di mercato.