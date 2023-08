Toh chi si rivede: Lirola torna in Serie A | Prestito con diritto di riscatto

L’ex terzino di Sassuolo e Fiorentina è pronto a tornare in Serie A, dopo due stagioni all’estero.

Nonostante abbiano ripreso i campionati, le attenzioni generali non sono completamente focalizzate sul calcio giocato. Fino al 1° settembre il rettangolo verde dovrà condividere la scena con il calciomercato, che resta l’argomento principale, almeno nei giorni infrasettimanali.

Le squadre di Serie A continuano a vigilare sulla situazione trasferimenti, in attesa (o con la speranza) che si possa improvvisamente aprire qualche porta e aggiungere il tassello mancante. Diversi giocatori importanti hanno lasciato l’Italia, alcuni dei quali per trasferirsi in Arabia Saudita, la nuova frontiera del calcio mondiale.

Molti, però, sono anche arrivati, e magari non per la prima volta. È il caso di Alexis Sanchez, tornato nuovamente all’Inter dopo l’esperienza al Marsiglia. I nerazzurri, che hanno speso il restante budget per assicurarsi Pavard, hanno dovuto ripiegare per una soluzione a costo zero per completare il reparto offensivo, dopo la cessione in prestito di Correa proprio al Marsiglia.

L’argentino incontrerà diverse vecchie conoscenze del calcio italiano in biancazzurro, come Pau Lopez, Geoffrey Kondogbia e Jordan Veretout. Mentre, invece, non incrocerà Pol Lirola, destinato a fare il percorso inverso.

Ritorno

Il terzino spagnolo aveva lasciato il nostro campionato nell’inverno 2021 a seguito del poco spazio trovato con Cesare Prandelli in panchina, ma adesso è pronto a cominciare una nuova avventura sotto la guida di un volto amico.

Il Frosinone ha infatti raggiunto l’accordo con i francesi sulla base di un prestito secco, a breve sarà ufficiale. È stata una specifica richiesta di Eusebio Di Francesco, che l’ha lanciato nel calcio professionistico ai tempi del Sassuolo.

Due anni e mezzo

La carriera di Lirola sembrava lanciata ad alti livelli dopo che nel 2019 la Fiorentina aveva deciso di acquistarlo in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (11 milioni). Poi la decisione di accettare la proposta del Marsiglia nel 2021 per ritrovare continuità di prestazioni.

Dopo un anno e mezzo, però, non rientra più nei piani del club francese, che decide di spedirlo in prestito all’Elche, dove, però, non riesce a trovare spazio: 644 minuti disputati in tutta la stagione. Adesso l’opportunità di tornare a dimostrare il proprio valore in una squadra che ha bisogno di qualità per raggiungere la salvezza.