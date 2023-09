Toh, chi si rivede: firma a parametro zero | Arriva Stevan Jovetic

L’ex attaccante di Fiorentina e Inter ha trovato una nuova squadra, dopo essersi svincolato dall’Hertha Berlino: trasferimento ufficiale.

Ricordate quando Stevan Jovetic era il giocatore più chiacchierato, voluto dell’intera Serie A? Ne è passato di tempo, dunque, se faticate non è un sintomo dell’età che avanza. Sono trascorsi oramai tredici anni da quando un giovane montenegrino dalla capigliatura datata metteva a ferro e fuoco le difese di Liverpool e Bayern Monaco.

Corvino, l’eterno Corvino, l’aveva scoperto nel 2008 al Partizan Belgrado e n’era rimasto stregato al punto dal convincere i Della Valle a investire 8 milioni di euro. L’impatto col calcio italiano non è stato semplice, all’inizio, ma gli è bastata una sola stagione per comprenderne a pieno i meccanismi, le dinamiche, i movimenti.

La sua carriera sembrava destinata ai palcoscenici più grandi d’Europa, poi sono arrivati gli infortuni. Il più pesante è arrivato quando aveva soltanto vent’anni, la rottura del legamento crociato durante il ritiro estivo pre-campionato. Poi sono cominciati i piccoli guai muscolari, quelli che tengono lontano dai campi per poche partite ma sono frequenti, non permettono di lavorare con continuità.

Il suo talento è così grande che, alla fine, ha avuto l’opportunità di giocare in alcuni dei club più prestigiosi d’Europa, ma senza mai lasciare il segno come fatto inizialmente a Firenze.

Nuovo capitolo

Negli ultimi due anni ha giocato in Germania all’Hertha Berlino, da cui si è svincolato senza esercitare l’opzione di rinnovo automatico annuale, dopo la retrocessione in Zweite Liga. Dopo un’estate trascorsa ad allenarsi in solitaria, Jovetic ha finalmente trovato una nuova casa.

Si tratta dell’Olympiakos, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Ad annunciarlo è stato il club greco attraverso un comunicato sui propri canali: «Il PAE Olympiacos annuncia l’acquisizione del 33enne attaccante montenegrino della nazionale Stevan Jovetic».

Soliti problemi

Il suo talento gli permette di trovare fiducia, il suo corpo non lo mette in condizione di esprimerlo. L’avventura in Germania è stata caratterizzata dagli stessi problemi riscontrati a Monaco, prima ancora a Siviglia, ecc… Sono undici le partite in totale saltate per infortunio muscolare nel 2022-23.

In tutta la stagione con la maglia dell’Hertha ha collezionato in totale 924 minuti, che ha sfruttato mettendo a segno 4 gol e servendo 2 assist.