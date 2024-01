Toh chi si rivede: bloccato Faraoni | Prestito con diritto di riscatto

Dalle stelle alle stalle. Faraoni non è più uno dei top esterni della Serie A. L’occasione giusta per prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

Il decreto di sequestro preventivo, pari al 100% delle quote di Maurizio Setti, che rischia bancarotta fraudolenta, non è certo una bella notizia per un Verona che sta incontrato moltissime criticità in questa prima parte di stagione.

Il club si è difeso, provando a tranquillizzare la piazza: “La vicenda del sequestro non riguarda il patrimonio di Hellas Verona, che non viene toccato. Il sequestro si inserisce, come ennesima schermaglia giudiziale, nella controversia tra il Gruppo societario di Maurizio Setti e il Gruppo societario di Gabriele Volpi”.

L’inchiesta sarebbe nata a seguito dell’esposto presentato da uno dei creditori della H23, società al cui interno c’era il Verona: prima del fallimento della H23, Setti avrebbe “spostato” la proprietà dell’Hellas sulla Star Ball.

Gli accertamenti della Guardia di Finanza avrebbero evidenziato “episodi di distrazione, perpetrati tramite la cessione delle azioni rappresentative del Verona dalla società fallita alla Star Ball, anch’essa riconducibile al medesimo imprenditore”. Il Verona si difende, la Finanza attacca, in questa morsa Baroni e il club scaligero dovrà tenersi stretta la categoria massima del calcio nostrano.

L’occasione giusta

Il calciomercato si farà, ma come tutti i club, dovrà sottostare alla legge suprema della sostenibilità, per l’Hellas Verona ancora di più vista la sua situazione del suo presidente. E In questo contesto la cessione di David Faraoni potrebbe capitare, come si suol dire, a cecio.

Primo perché Faraoni da almeno due stagioni non è quello di un tempo, uno dei migliori esterni della Serie A. Un po’ così nella passata stagione, anonimo in questa. Da qui l’idea degli scaligeri di accettare eventuali proposte.

Il Napoli bussa alla porta

Faraoni è un giocatore importante sia la fase difensiva che quella offensiva. Gioca spesso anche da terzino fluidificante, ruolo in cui riesce a esprimere al meglio le sue caratteristiche offensive. Per questo ha mercato, nonostante è perfetto come laterale in una difesa a tre.

Già, la difesa a tre, quella a cui potrebbe ricorrere il Napoli secondo Mazzarri. Non solo. Per lasciar partire Zanoli, in direzione Genoa, il club azzurro deve necessariamente trovare l’alternativa. Il club azzurro ha inviato un’offerta alla Salernitana per Mazzocchi, ma non è affatto semplice. Così, in caso di fumata nera è pronto proprio Davide Faraoni, con il quale c’è già un accordo per un prestito con l’Hellas Verona.