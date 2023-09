Toc toc Napoli, dalla Premier bussano alla porta | Vogliono il trascinatore della squadra

Altre big inglesi bussano alla porta del Napoli. Aurelio De Laurentiis deve blindarli, altrimenti rischia grosso.

Immediato riscatto: è il diktat in casa Napoli, al rientro dopo la sosta per le nazionali, in vista della trasferta di Marassi in programma sabato prossimo alle 20.45, in diretta tv su DAZN (Zona DAZN compresa) e su Sky, diretta da Michael Fabbri, coadiuvato da Bresmes e Scarpa; quarto uomo Feliciani, al Var Marini, Avar: Paganessi.

Rudi Garcia sa bene che un altro passo falso dopo lo scivolone del Maradona contro la Lazio, accenderebbe un altro campanello d’allarme, quindi starebbe pensando a delle novità, senza snaturare comunque la sua visione di gioco.

C’è un Giacomo Raspadori on fire dopo l’ottima performance a Milano con la Nazionale, uno degli alfieri di Spalletti nell’importantissimo dell’Italia all’Ucraina, che ha avvicinato (e non poco) gli Azzurri verso Euro 2024, senza passare magari per i pericolosissimi playoff.

In attacco, Osimhen è intoccabile, ma Jack potrebbe partire dal primo minuto come mezzala nell’undici partenopeo, come sostiene anche La Gazzetta dello Sport. Tra le novità anti-Genoa, riecco Mario Rui sull’out sinistro: preferito a Mathias Olivera, ultimo a rientrare dagli impegni con la nazionale uruguaiana, almeno secondo quanto ipotizza Radio Kiss Kiss Napoli. Ma non passa giorno senza che si parli di calciomercato.

Calciomercato Napoli: nuova offensiva inglese per uno dei gioielli di Dela

Non è la prima volta che si parla di Khvicha Kvaratskhelia in ottica calciomercato. Quest’anno i primi a informarsi sulle condizioni del centrocampista offensiva georgiano erano stati gli uomini mercato del Real Madrid. Ma tutto rimase nell’ambito del pourparler.

Molto più pericolose le inglesi. Liverpool in primis. Nonostante il “no” di Aurelio De Laurentiis, i Reds non si sono fermati e avrebbe in mente un’offertona da 200 milioni di euro nel caso in cui Salah dovesse cedere alla serrata corte saudita. Fossero gli unici.

Kvara, meglio rinnovare subito. Il Manchester United fa sul serio

Il Napoli, però, deve stare più attento al Manchester United, rispetto a un Liverpool che se si tiene stretto Momo Salah, come ha fatto egregiamente questa estate, non darà nessun fastidio al Napoli. A differenza di altri Diavoli: i Red Devils.

Dall’Inghilterra rimbalzano voci di un prepotente ritorno anche di quella che a oggi sembra una nobile decaduta e che non ha affatto iniziato il campionato alla stragrande. Visto che non ci sono novità sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, il Manchester United ha pensato bene di ribussare alla porta, chissà se Dela risponderà no anche stavolta.