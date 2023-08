“Titolare inamovibile per tutta la stagione”: clamoroso alla Continassa | Lascia la Next Gen da subito

Max Allegri continua ad attingere dalla Juventus Next Gen: un altro gioiellino bianconero pronto per essere un titolare in Serie A.

Chi va, chi resta, chi arriva. La Juventus di questi tempi è alla stregua di un porto di mare. Aspettando gli sviluppi del fantomatico “scambio del secolo” Lukaku-Vlahovic, con annesse polemiche e improperi da parte dei tifosi bianconeri, Montezemolo compreso, che non hanno nessuna intenzione di tifare per Big Rom, ecco la cessione di un altro esubero.

Denis Zakaria al Monaco, ci siamo. Giuntoli è riuscito a trattare alla grande con i francesi: una cessione a titolo definitivo per 20 milioni più una parte variabile calibrata su bonus che scatteranno al raggiungimento di obiettivi personali. Un bel gruzzoletto per i bianconeri, con tanto di plusvalenza vicina ai 10 milioni di euro.

Zakaria al Monaco e il tesoretto accumulato potrebbe permettere alla Juve di accelerare l’operazione Amrabat, che la Fiorentina valuta addirittura 25 milioni: in caso di fumata bianca, il nazionale marocchino si convertirà nel dodicesimo acquisto della Signora dalla Viola.

Chi, invece, è tornato stavolta per restare è Andrea Cambiaso, esterno ambidestro reduce da una gran bella stagione al Bologna. “L’anno scorso non ero ancora pronto – dice nel giorno della presentazione – sono orgoglioso del mio percorso. Mi sento cresciuto con Mihajlovic e Thiago Motta”.

Un altro talento in rampa di lancio

Intanto Max Allegri continua a lanciare talentini. Sfruttando l’onda lunga della passata stagione, dove tra promozioni di Next Gen in prima squadra e prestiti vari la Juve ha sia lanciato i Miretti, Fagioli e compagnia cantanti, sia ceduti a titoli temporaneo prospetti interessanti, è giunto il momento di Dean Huijsen.

La Juventus lo ha preso nel 2021, vincendo tra l’altro la concorrenza del Real Madrid. Dean Huijsen, difensore centrale ma anche esterno basso, classe 2005, è il nuovo olandese volante in rampa di lancio.

Un’ascesa repentina

In campo a soli 5 anni con la Costa Unida, è un prodotto della Cantera del Malaga, che a Torino si è reso protagonista di una repentina ascesa: under 17 e under 19, Juventus Next Gen nel gennaio 2023, in un crescendo rossiniano è un attimo passare in prima squadra.

Huijsen ha conquistato subito l’allenatore dei bianconeri: chiunque lo vuole titolare al posto di Alex Sandro. Ma è vero che quest’anno potrebbe scalzare molti giocatori e giocarsela da titolare lasciando definitivamente la Next Gen. Allegri lo ha già fatto, e ha intenzione di proseguire su questa strada.