Times: Giappone annulla le Olimpiadi 2021! Arriva la smentita da Tokyo

Il Governo giapponese avrebbe intenzione di cancellare le. Olimpiadi estive, a causa dell’emergenza Covid, e assicurarsi l’organizzazione dei Giochi nel 2032, prima data disponibile. Questa la “bomba”, sganciata dal “Times” in mattinata, che si é abbattuta come una vera e propria folgore sul mondo dello sport.

L’autorevole quotidiano inglese sosteneva la tesi della cancellazione portando a sostegno della stessa le dichiarazioni di un funzionario governativo circa un accordo interno all’esecutivo per la cancellazione dell’evento.

Dichiarazioni smentite dal vice capo di gabinetto Manavu Sakai, che ha confermato la volontà del Governo di fare “Tutto ció che é nei suoi poteri per l’organizzazione dei Giochi”. Pensiero condiviso anche dal Premier Yoshidhe Suga, che ha annunciato nuove, speciali misure anti-Covid per organizzare l’evento in totale sicurezza.

Ieri Thomas Bach, presidente del CIO, ha dichiarato all’agenzia Kyoto che le Olimpiadi si faranno, contingentando l’ingresso del pubblico.

