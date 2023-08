Tieniti pronto: telefonata improvvisa a Igor Tudor | Esonerato nel bel mezzo del ritiro?!

Troppi problemi non risolti in alcune big che non hanno cambiato allenatore. Si scalda Igor Tudor, pronto a subentrare.

Nessuna sorpresa se qualche allenatore dovesse saltare nel mese in cui parte il campionato di Serie A. Il paradosso che tutte le avversarie del Napoli campione d’Italia, quelle che puntano a uno dei quattro posti per la Champions, hanno dato continuità al progetto tecnico della passata stagione nonostante tanti problemi irrisolti e a differenza proprio dei campioni d’Italia (gli unici a cambiare, ndr) potrebbe sfociare in qualche patatrac.

Simone Inzaghi sembra godere della rinnovata fiducia della dirigenza nerazzurra (non era affatto così qualche mese fa), la cartina di tornasole sono quelle prove tecniche di rinnovo che stanno affrontando le parti in questione.

Anche Stefano Pioli sembra dormire sonni tranquilli ora che non ci sono più Massara e Maldini: più di qualcuno pensa ancora che con quel dinamico duo, l’idea di cambiare non era poi così assurda.

Per Lazio e Roma la situazione è differente. I mal di pancia di Sarri per un mercato a rilento sono più o meno le stesse complesse problematiche che l’allenatore partenopeo aveva già evidenziato durante la scorsa stagione. Mourinho non è un segreto che abbia tutt’ora delle questioni irrisolte con i Friedkin.

Brutte news

Non è iniziato nel migliore dei modi l’agosto giallorosso. L’obiettivo numero uno rischia di saltare. Già, ora è l’Inter balzata in pole per l’acquisto di Scamacca: la prima offerta dei nerazzurri per l’attaccante del West Ham è stata rifiutata dagli Hammers, ma è chiaro che la Beneamata ha margini di miglioramenti netti rispetto alla Roma per la corsa al Nazionale Azzurro.

Brutte news anche sul versante Renato Sanches, altro pallino di Mourinho che lo conosce benissimo e lo ha messo in cima alle preferenze per il centrocampo giallorosso. Ebbene, il Paris Saint Germain non apre al prestito, al massimo potrebbe monetizzare pur di guadagnarci dalla cessione del nazionale portoghese.

Vecchie ruggini

L’insofferenza di Mourinho dura da un bel po’: anche a inizio mercato più di una voce voleva lo Special One sul piede di partenza complici quelle parole non dette nel burrascoso finale di stagione: alla fine sarebbe stata l’empatia con squadra e tifosi la spinta per proseguire con lo Special One.

La lite con il direttore sportivo Pinto nonostante i due facciano parte della stessa nazionale, le tante esternazioni di Mou, potrebbero acuire la già complessa situazione. Non solo: la silente proprietà sarebbe stufa degli atteggiamenti (alcuni davvero plateali) dell’allenatore giallorosso, e per questo non pare impossibile una telefonata esplorativa con Igor Tudor. I prossimi giorni sarebbero decisivo per capirci di più.