Tieniti pronto: Nagelsmann e la proposta già arrivata | Esonero ad un passo

Il tecnico tedesco, dopo l’esperienza al Bayern Monaco, potrebbe tornare sulla panchina di una big. Decisive le prossime partite.

Antonio Conte, Joachim Low, Zinedine Zidane, Gennaro Gattuso, Graham Potter, Igor Tudor e Julian Nagelsmann. Sono questi i migliori allenatori in circolazione che sono attualmente senza squadra. Sono questi quelli che possono rappresentare una minaccia per i colleghi che al momento sono alla guida di un top club e che non se la passano proprio alla grande.

Soprattutto Conte, Zidane e Nagelsmann, però, probabilmente non passeranno molto tempo senza una panchina e sono i tre più ambiti qualora si dovesse liberare un posto al timone di una grande squadra europea. E, se i due ex calciatore della Juventus, possono già esibire diversi trofei e vittorie nei loro anni da allenatori, il tedesco è stato un ragazzo prodigio che frequenta le panchine dall’età di 20 anni.

Nel febbraio 2016 viene ingaggiato dall’Hoffenheim come primo allenatore e, a soli 28 anni, diventa il più giovane tecnico della storia ad allenare in Bundesliga. L’esperienza sulla panchina dei biancazzurri si apre portando la squadra dal penultimo posto ad un’insperata salvezza e prosegue addirittura, la stagione successiva, con un quarto posto e, quindi, un’incredibile qualificazione ai preliminari di Champions League.

Conduce poi l’Hoffenheim al terzo posto nella stagione 2017-2018, qualificando la compagine tedesca ai gironi della massima competizione UEFA per la prima volta nella storia della società. Risultati incredibili che, nell’estate del 2019, gli valgono la chiamata del Lipsia. Anche con il team di proprietà della RedBull i risultati sono straordinari: un terzo ed un secondo posto in campionato ed una semifinale di Champions League.

Nagelsmann, la chiamata del Bayern e l’esonero

Nell’estate 2021 Nagelsmann è ormai sulla bocca di tutti e può essere considerato il tecnico giovane ed emergente più illustre e famoso al Mondo. Il suo calcio è innovativo, moderno ed il Bayern Monaco gli assegna la panchina. Dopo la vittoria in Bundesliga nella prima stagione, la seconda non va per il verso giusto e, complice anche uno spogliatoio che gli rema contro, viene esonerato a Marzo.

Ora, Julian Nagelsmann, come detto, è senza panchina. Sembrava ad un passo dal Paris Saint Germain, ma alla fine i parigini hanno puntato su Luis Enrique. Il giovane e vincente tecnico tedesco rimane così probabilmente il top tra gli allenatori svincolati.

Nagelsmann, ecco dove potrebbe essere il suo futuro

La prima panchina di un top club europeo a traballare, manco a dirlo, potrebbe essere quella del Chelsea. Dopo gli esoneri di Tuchel e Potter ed il fallimento dell’esperimento Lampard, in estate è stato chiamato Pochettino. La stagione del Blues, però, è cominciata malissimo.

Due sconfitte, un pareggio ed una vittoria: appena quattro punti in quattro partite con un calendario non impossibile. Pochettino è già in bilico e dopo la sosta si giocherà la permanenza sulla panchina londinese. Todd Boehly, proprietario del Chelsea, ha dimostrato di non avere molta pazienza con gli allenatori ed ha già in testa Julian Nagelsmann come possibile sostituto del tecnico argentino.