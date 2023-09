Tieniti pronto già per gennaio: chiamata pazza ad Antonio Conte | Torna sul serio in Serie A

Antonio Conte scruta l’orizzonte. Il suo ritorno in Serie A potrebbe avvenire prima del previsto. Addirittura nel prossimo mercato.

Calciomercato pazzo e per certi versi strano. Se da un lato il mondo arabo e quello inglese l’hanno fatto da padrone, provocando tanti movimenti, dall’altro ha destato sorpresa, soprattutto nella prima fase della caldissima sessione estiva, il comportamento di molti allenatore, sul piede di partenza, ma che sono rimasti.

Prendete Simone Inzaghi: ad aprile aveva un piede fuori della Pinetina, dopo due mesi subito al lavoro per rinnovargli il contratto, fino al 2026. Prendete Pioli, ci si domanda ancora se con Maldini e Massara sarebbe rimasto alla guida del Milan: non si saprà mai.

Gli esempi più lampanti nelle due sponde del Tevere capitolino. Mou ha criticato aspramente i Friedkin, a tal punto che ci si domandava (lecito) quando sarebbe andato via. Un po’ come Sarri e i suoi mal di pancia per colpa di Lotito: c’è stato bisogno di un comunicato ufficiale per ribadire a tutti la loro unità d’intenti.

Un mercato strano quello degli allenatori: in Italia e in Europa. A un certo punto si pensava addirittura che Galtier sarebbe rimasto al PSG, una delle poche squadre a cambiare guida tecnica. Ancelotti è rimasto a Madrid nonostante a breve allenerà il Brasile, idem per Tuchel a Monaco di Baviera dopo quel titolo vinto sì Germania ma per il quale si deve ringraziare il Dortmund, che ha fatto harakiri. Tornado all’Italia sono rimasti esattamente lì anche Gasp e Vincenzo Italiano: una conferma ora scontata, non di certo a giugno.

Chi è rimasto fuori

Due nomi illustri sono rimasti fuori. Il primo è, un po’ a sorpresa, Zinedine Zidane. Poteva allenare la sua amata Francia condotta sul tetto del mondo nel 1998 prima che la federazione dei Bleus rinnovasse la fiducia a Deschamps.

Zizou ha detto no all’Arabia Saudita e al grido di Cristiano Ronaldo di voler essere allenato (Al Nassr) ancora dal tecnico con il quale ha alzato tre Champions League. Non siederà sulla panchina del Paris Saint Germain, almeno non ancora, né a quella della Juve, nonostante più di un tifoso ci spera ancora, sotto-sotto.

Faccio i conti Con…te

Già la Juve. La Juve di Antonio Conte è stato qualcosa di magico per i bianconeri. E con un Allegri in discussione come non vince né convince in una partita, anche il nome dell’allenatore salentino torna di moda.

C’è chi ipotizza che se Giuntoli dovesse realmente stancarsi di questo rapporto complicato con Allegri, nel peggiore degli scenari potrebbe esserci proprio una chiamata urgente ad Antonio Conte, che potrebbe subentrare a gennaio per poi prendere definitivamente le redini da giugno con un progetto tutto suo. Lui più di Zidane.