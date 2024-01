Tiago Djalo in prestito per la salvezza: la notizia scuote la Serie A | Tutto vero

Il destino di Tiago Djalò doveva essere per forza l’Italia. Ecco dove giocherà il difensore del Lille, che torna in Serie A.

Forse non tutti sanno che Tiago Djalò ha già giocato in Serie A, seppur giovanissimo. Fu il Milan a prenderlo a titolo definitivo dallo Sporting Lisboa, nel mercato invernale del 2019, aggregandolo subito nella Primavera rossonera.

Un’esperienza brevissima per il difensore, un po’ centrale un po’ esterno, visto che ad agosto aveva già cambiato maglia e campionato, una pedina per i rossoneri che volevano arrivare a Rafael Leao: Tiago Djalò firmò proprio con i francesi quel contratto che scadrà a giugno.

Da tempo il nazionale lusitano aveva fatto capire che non sarebbe rimasto con il Lille, non a caso Beppe Marotta, sempre attento ai parametri zero, a fiondarsi sul quel duttile difensore, cresciuto e migliorato dall’esperienza nello Championnat de France.

Probabilmente Tiago Djalò sarebbe tornato a Milano, sponda nerazzurra, ma la Beneamata lo voleva per giugno, a parametro zero e senza sborsare una somma di denaro che soddisfacesse il Lille, proprietario ancora del suo cartellino.

L’operazione salta

Tutto salta nel momento in cui l’Inter capisce che il Lille vuole cederlo a tutti i costi, per monetizzare la sua cessione. Marotta aveva anche in mente un piano B, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport. Prenderlo a gennaio e darlo in prestito. A chi?

Al Genoa, pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Ma anche questa operazione salta, stavolta per il volere del giocatore, che nel frattempo aveva avuto un’offerta importante da un’altra squadra di Serie A, proprio la Juventus. Djalò ha preferito il desiderio di giocarsi fin da subito le proprie carte in bianconero, convinto del fatto che lì avrebbe potuto avere meno concorrenza rispetto che in nerazzurro per l’anno successivo.

Il dado è tratto

La questione termina qui. L’Inter si ritira dalla corsa, la Juventus accelera. Così Tiago Djalò si converte nel secondo acquisto dell’era Giuntoli-Manna, dopo quello di Weah, preso questa estate, al netto dei rientri dai prestiti, che alla fine sono restare nella Torino bianconera, vedi l’ex Bologna Cambiaso.

L’operazione alla Juventus non si è ancora conclusa per l’ormai famigerato indice di liquidità. La Juventus deve cedere un proprio giocatore in lista per poter prendere il portoghese. Nessun problema, Filippo Ranocchia è pronto a vestire la maglia del Palermo, liberando il posto per Tiago Djalò, che arriverà a Torino per 3,5 milioni di euro più bonus.