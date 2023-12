Ti vorremmo in panchina: Miro Klose riceve la chiamata più inaspettata della carriera | Scelta tutto cuore

L’ex iconico attaccante della Lazio ha ricevuto una clamorosa richiesta per allenatore. Una scelta di cuore per Miro Klose.

È stato uno dei uno dei migliori attaccanti del nuovo millennio, senza nessun dubbio: finalista Mondiale del 2002 con la sua Germania, dove si è inchinato soltanto a sua maestà, Ronaldo il Fenomeno.

Appuntamento comunque rinviato di qualche anno per Miro Klose, nel 2014, non prima di aver conquistato il titolo di top scorer nella kermesse che ha visto trionfare l’Italia di Lippi, un record (tutt’ora in piedi) di miglior marcatore (16 gol) nella storia delle fasi finali dei Mondiali, un’ altra finale, quella europea del 2008.

137 presenze con la maglia della Germania hanno reso Miro Klose uno dei giocatori più iconici della NationalMannschaft, secondo solo a Matthaeus per “caps” anche se grazie a 71 reti è il miglior marcatore di sempre della nazionale tedesco. Quando segnava lui, per 49 partite la Germania non ha mai perso.

Centravanti completo, per certi versi unico. Attaccante prolifico, forte fisicamente e molto abile nel gioco aereo, si faceva notare per il senso della posizione e la freddezza sotto porta. Per info chiedete ai tifosi della Lazio.

Klose-Lazio: che storia!

Il club biancoceleste mise a segno un colpo per certi versi storico nell’estate del 2011 quando lo prese a parametro zero dal Bayern Monaco, con il quale aveva vinto di tutto e di più in patria. Entrò subito nel cuore dei tifosi biancocelesti.

All’ombra del Colosseo ha continuato a segnare, impressionare, collezionare una valanga di gol. Anche un trofeo, quella Coppa Italia. Non una Coppa Italia qualsiasi, quella del gol di Lulic del 26 maggio 2013 contro gli odiati arcinemici della Roma.

Al cuor non si comanda

Prima di esplodere definitivamente come un top player a livello globale, grazie all’approdo con il Bayern, Miro Klose ha lasciato un pezzo di cuore a Kaiserslautern, con il quale ha totalizzato più di cento presenze, realizzando la bellezza di 44 marcature.

Appesi i fatidici scarpini al chiodo, il goleador tedesco ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore. Ed è stato chiamato proprio dal Kaiserslautern, caduto in disgrazia e ora in Zweite Liga. Secondo Sky Sport De è uno dei seri candidati a prendere il posto del traballante Dirk Schuster. La situazione lì non è delle più facili e la crisi tecnica sarebbe esplosa dopo lo 03 contro l’Holstein Kiel. Kaiserslautern attualmente undicesima, con tre ko di fila alle spalle. Ci vuole Klose, lui sa come si fa a vincere. Al cuor, d’altronde, non si comanda.