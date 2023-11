Ti va di venire da noi? Offerta dalla Serie A per Jorginho: ritorno e… tradimento

Ritorno al futuro, parte II. Dopo essersi ripreso la Nazionale, Jorginho potrebbe anche rivedersi in Serie A grazie al calciomercato di gennaio.

Promessa mantenuta. Almeno a sentire il diretto interessato, Jorginho: “Avevo detto a Spalletti che sarei tornato: ed eccomi qua“. Ha dovuto reinventarsi con l’Arsenal, trovare nuovi stimoli dopo aver vinto di tutto e di più con il Chelsea, ma alla fine l’ex Napoli ed Hellas Verona, si vuole riprendere tutto. Con gli interessi.

L’ottimo avvio di stagione coi Gunners, il feeling finalmente trovato con Arteta, che adesso lo ritiene indispensabile, ha convinto anche Luciano Spalletti a convocarlo nuovamente in Nazionale dopo la mancata chiamata delle ultime due gare delle Qualificazioni Europee, contro Malta e l’Inghilterra.

Dalla Premier solo conferme del ritorno in auge di Jorginho acclamato dai tifosi dei Gunners in occasione dell’ultima partita di Champions League (una vera e propria standing ovation) e addirittura con la fascia a braccia.

Certo capitan Jorginho ha preso temporaneamente la piccola eredità a tempo determinata data dal forfait di Martin Odegaard, ma non era affatto scontato per chi era arrivato soltanto lo scorso gennaio, dagli arcirivali del Chelsea, peraltro.

Un nuovo Jorginho

Jorginho è stato uno dei più penalizzati dalle dimissioni choc di Ferragosto di Roberto Mancini, un punto fermo della sua gestione culminata con il successo di Wembley nella finale europea del 2021.

Con l’avvento di Spalletti, però, l’italo-brasiliano era fermo a 48 caps: ultima apparizione lo scorso 15 giugno nella semi di Nations League, persa 2-1 contro la Spagna con l’onore delle armi. Anche all’Arsenal le cose non andavano un granché: il basso minutaggio causa scarso utilizzo di Arteta, una delle motivazioni dell’esclusione dalle convocazioni Azzurre del neo commissario Azzurro. A quanto pare le cose sono cambiate: Jorginho è finalmente entrato nelle rotazioni di Arteta tornando performando, così Spalletti l’ha richiamato con l’Italia.

Un altro ritorno

Il ritorno in Azzurro potrebbe non essere l’unico per il Jorginho ritrovato. Sì perché dalla Spagna si susseguono i rumors che vogliono Jorginho non intoccabile per la dirigenza dell’Arsenal.

Così ecco le due possibili soluzione. Una dritta in Italia, anche se non nel Napoli, bensì nella Juventus, anche se Locatelli ha da poco rinnovato con la Signora. L’altra porta in Liga, non nel Real Madrid che a giugno dovrebbe passare da Carlo Ancelotti a Xabi Alonso, bensì nel Barcellona.