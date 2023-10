Ti senti pronto? Panchina in Serie A per De Rossi: telefonata notturna con il ds

Sono ore di riflessione per alcune società del nostro massimo campionato. Diverse sono infatti le panchine in bilico.

Sono ore davvero decisive quelle che si stanno vivendo e si vivranno anche nei prossimi giorni per alcune squadre di Serie A. Dopo l’esonero in casa Empoli, con Paolo Zanetti che è stato sollevato dal suo incarico dopo la quarta giornata e l’arrivo di Aurelio Andreazzoli, sono diverse le società del nostro massimo campionato che non sono totalmente soddisfatte del proprio allenatore.

Cagliari, ultimo in classifica con appena due punti, Salernitana, che di punti ne ha appena tre e non ha ancora vinto un match in questa stagione e Udinese, a secco di vittorie come i granata, ma con due punti in più in classifica, sono le squadre che potrebbero subire una scossa tecnica durante questa sosta per le Nazionali.

Con due settimane di stop e senza partite ufficiali, infatti, non c’è miglior periodo di questo per decidere di compiere una rivoluzione circa la guida tecnica. Sono ore di profonda riflessione anche a Napoli. Dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, la terza stagionale, e i segnali di mancanza di equilibrio e di identità lanciati dalla squadra, Aurelio De Laurentiis vuole vederci chiaro.

Convocato un vertice tra dirigenti, l’allenatore Rudi Garcia e lo stesso Presidente del club partenopeo. Vertice in cui si cercherà di fare chiarezza sulla situazione e capire quanti margini ci sono per continuare con il tecnico francese. Probabilmente si opterà per una fiducia a tempo, con le prossime partite, in campionato ed in Champions, che saranno decisive per la panchina degli azzurri.

Serie A, ecco la panchina che rischia di saltare

Tra quelle nominate poco sopra, però, la panchina più calda resta quella della Salernitana. Paulo Sousa dovrebbe avere davvero le ore contate. Dopo l’ottima metà stagione scorsa, infatti, i primi segnali di crisi c’erano già stati in estate. Segnali amplificati dopo l’estate ed il mercato e che sono diventati senza soluzione dopo queste prime otto giornate di campionato.

Il presidente Iervolino ed il ds De Sanctis sembrano essere d’accordo: a pagare per tutti sarà il tecnico portoghese. Nella notte sembra ci sia stata una telefonata tra il dirigente salernitano e Daniele De Rossi. I due hanno giocato insieme alla Roma ed in Nazionale e sono molto amici. Si è sondato il terreno per un possibile accordo per il proseguio della stagione.

Serie A, ecco la scelta per la panchina

L’esonero di Paulo Sousa dovrebbe comunque arrivare nelle prossime ore. Difficile che possa essere davvero De Rossi il suo successore. Iervolino, l’ad Milan e il ds De Sanctis hanno ormai deciso ed ora manca solo l’accordo e l’annuncio circa il nuovo allenatore. Dopo aver contattato De Rossi, sembra si sia fatto un tentativo anche con Igor Tudor che avrebbe gentilmente declinato la proposta.

In pole, al momento, sembra esserci Pippo Inzaghi che si è svincolato in estate dalla Reggina dopo il fallimento della società calabrese. Dovrebbe essere l’ex Milan il sostituto di Paulo Sousa, con i nomi di Petkovic, Iachini e Andrea Stramaccioni molto più defilati.