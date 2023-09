Ti portiamo in Arabia: la telefonata lo ha convinto | A giugno lascia la Juventus

Senza coppe europee Max Allegri prepara la trasferta col Sassuolo, tra infortuni, mercato e una telefonata dall’Arabia che preoccupa.

Tra le big, l’unica che ha riposato nella settimana in cui sono cominciate Champions, Europa e Conference League. Qualche grattacapo ce l’ha avuto Max Allegri in vista della trasferta dell’imbattuta Juventus contro il Sassuolo.

L’allenatore bianconero ha perso Alex Sandro, per un infortunio che non sembra di poco conto: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra, il difensore brasiliano ripeterà gli esami strumentali tra 15 giorni per definire con maggiore precisione i tempi di recupero, ma rischia circa due mesi di stop.

Per la sfida del Mapei Stadium è stato convocato Dean Huijsen, “promosso” in prima squadra finché non si rivedrà Alex Sandro. Out ovviamente Pogba, tra i convocati ci sono Rabiot, Chiesa e Vlahovic, che non avevano lavorato in gruppo nelle ultime sedute, ma a quanto pare i rispettivi acciacchi non preoccupano Max.

Nella settimana senza coppe, immancabile il mercato della Juventus, in una doppia direzione: una in entrata (sarebbe un gran colpo), una pericolosamente in uscita.

Calciomercato, Sassuolo-Juventus nel segno di Mimmo Berardi

Inevitabile pensare a Berardi. Per tutta l’estate la Juventus lo ha cercato, a un certo punto si pensava addirittura che l’affare venisse chiuso. Ciò ha pensato uno stizzito Carnevali, con parole peraltro al vetriolo, a spezzare il sogno di mezza estate dei tifosi bianconeri.

Ma Sassuolo-Juventus è l’occasione giusta per innanzitutto appianare i diverbi dell’ultima sessione di mercato, poi magari per capire come la Juve può arrivare a Berardi, magari addirittura a gennaio. L’attaccante da due anni è pronto a un’esperienza lontano da casa.

Ancora tu! Nuovo assalto arabo

Gli arabi tornano alla carica per Max Allegri. A quanto pare un autentico pallino. Già questa estate l’attuale allenatore della Juventus aveva sì incontrato emissari sauditi pronti a fargli ponti d’oro con faraoniche offerta, ma declinandole tutte.

Ci sarebbe stata una nuova telefonata per Max, che vedrà scadere il suo contratto con la Juve nel 2025. Chessà se deciderà a fine stagione di lasciare a un anno dalla scadenza e ascoltare le sirene arabe che già quest’estate lo avevano tentato. Allegri ha una gran voglia di riscattare la deludente passata stagione, ma nel caso in cui dovesse vincere con la Juventus (Inter permettendo) potrebbe davvero decidere di volare in Arabia Saudita.