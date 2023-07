Ti diamo la panchina: offerta da allenatore per Bonucci | Inizia da qui

Un anno ancora di contratto con la Juve, ma un progetto tecnico di cui non fa più parte. L’ex Capitano deve decidere.

Resta ancora apertissimo il caso legato a Leonardo Bonucci. Una questione spinosa che ha spaccato la tifoseria della Juventus, ma anche ambiente, stampa e addetti ai lavori. Ci si interroga, infatti, su quanto sia stato giusto trattare così un calciatore che, nel bene o nel male e con tutte le sue contraddizioni, è stato comunque una bandiera della Juventus.

Dodici stagioni alla Juventus, otto scudetti, due finali di Champions League ed una manciata di altri trofei Nazionali. A parte quel tradimento dell’estate 2017, quando accettò la proposta del Milan e ne indossò anche la fascia da capitano per una stagione, il centrale romano è stato un simbolo bianconero.

Nelle ultime stagioni, poi, quelle più difficili, quelle senza vittorie, Bonucci è stato anche Capitano, nonché ultima bandiera rimasta in una rosa che, pian piano, negli anni ha dovuto dire addio ai vari Barzagli, Marchisio, Buffon e Chiellini.

Ora, con una decisione improvvisa e per molti irriconoscente, Allegri e la nuova dirigenza hanno deciso di mettere l’ormai ex capitano fuori rosa e di non farlo partire nemmeno per la tournée americana insieme alla squadra. Questo nonostante Bonucci abbia ancora un anno di contratto e la sua intenzione chiara era quella di smettere (con il calcio in generale) dopo la prossima stagione.

Bonucci, le alternative dopo la decisione della Juventus

Dopo la decisione presa dalla Juventus, si sono cominciate a scatenare le voci su una sua possibile destinazione per la stagione che sta per cominciare. Inter, Torino, Roma, Lazio, Sampdoria, Bari, Arabia Saudita: tra fantasia e voci un po’ più reali, sono state davvero tante le squadre accostate all’ex difensore del Milan.

Lui, però, è sempre stato chiaro. Attraverso il suo agente, Alessandro Lucci, infatti, Bonucci ha fatto sapere di voler continuare a Torino e con la Juventus, di voler onorare il contratto che lo lega ai bianconeri e di non avere alcuna intenzione di chiudere la carriera altrove.

Bonucci, l’offerta per la panchina e la sua decisione

Nei dialoghi che ci sarebbero stati in queste settimane tra l’ex Capitano della Nazionale e la dirigenza bianconera, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe stata un’offerta chiara e precisa della società. Cominciare la carriera come allenatore delle giovanili bianconere, restare in società e crescere nel nuovo ruolo all’interno della Juventus.

Un’offerta chiara che, però, presuppone anche che Bonucci debba appendere gli scarpini al chiodo con un anno di anticipo rispetto alle previsioni ed alla sua decisione. Offerta che non ha convinto il calciatore che vuole continuare per un’altra stagione e non ha alcuna intenzione di smettere fin da subito.