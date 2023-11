Ti diamo il doppio dei soldi che prendi: offerta per la stella dell’Inter | Una proposta che non si può rifiutare

Assalto ai gioielli dell’Inter. La lanciata capolista della Serie A presa di mira dalle big europee, pronte a far spesa grossa a Milano.

I meriti di Simone Inzaghi ci sono, e sono innegabili. A un passo dall’esonero lo scorso anno, c’era addirittura chi dava per certo la soluzione Cristian Chivu ad interim, l’allenatore dell’Inter ha saputo reinventarsi.

Rotazione e aggregazione, tutti utili per la causa nerazzurra. Così lo scorso anno la Beneamata è risorta, a un passo dal “triplettino”: Supercoppa e coccarda tricolore, è mancata la ciliegina sulla torta, quella Champions League sfumata d’un soffio contro un Manchester City mai così in difficoltà come contro l’Inter.

Da lì ha ricominciato l’Inter, con qualche passaggio a vuota nella prima parte di stagione, immediatamente bloccato (a differenza della passata stagione) con un percorso netto che l’ha vista vincere tutte le partite, da sosta a sosta.

Il lavoro di Simone Inzaghi è sotto l’occhio di tutti, innegabile e oggettivo. Partendo da questa base, l’Inter ha praticamente due squadre, di gran lunga la migliore, una spanna se non due sopra tutte le altre.

Marotta, Ausilio e tanta qualità

Al di là dei meriti di Simone Inzaghi, anche questa estate Marotta e Ausilio hanno compiuto un autentico capolavoro con quel mercato sostenibile. L’Inter sarebbe dovuta andare in difficoltà a dover prima vendere e poi comprare. Ha finito per rinforzarsi ancora di più.

Ed è qui che entra in scena la qualità, condicio sine qua non si può vincere. Perché un allenatore può trarre il massimo dai suoi, ma non è un mago e non può trasformare i ranocchi in principi. La regalità dell’Inter è anche qui.

I big non si muovono dall’Inter

Questa estate Lautaro Martinez ha detto no a chiunque chiedeva info: big d’Europa, perfino i sauditi pronti a spendere qualcosa come 240 milioni di euro per avere l’iridato argentino. Ora è arrivato il turno di Federico Dimarco, attualmente il miglior esterno della Serie A, uno dei migliori a livello mondiali. Il gol con il Frosinone è un capolavoro, anche se è troppo evidente che voleva metterla forte sul secondo palo, per un’azione codificata che avrebbe dovuta essere concretizzata da Dumfries.

Ovviamente Dimarco è un terzino richiestissimo, ovviamente non si muoverà da Milano, la Milano nerazzurra, per due ordini di motivo. Il primo va identificato nella sua fede calcistica, interista dalla nascita. Il secondo è un contratto a cui porre solamente la firma: passerà da 2,2 a più di quattro, più o meno il doppio di quanto percepiva. Secondo Gazzetta dello Sport c’è ancora qualcosa da limare sui bonus e la parte fissa, ma sono dettagli. Piccoli dettagli.