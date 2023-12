Ti aspettiamo in ritiro il 29 dicembre: chiuso un colpo senza ufficialità | Primo affare di gennaio

Gennaio è alle porte, la sessione invernale di calciomercato cambierà volto a molti club, c’è chi si è già avvantaggiato.

Se l’Inter è la prima ad andare al mercato, vuol dire che tutti hanno bisogno di qualche ritocchino più o meno accentuato per continuare la stagione con lo scopo di centrare gli obiettivo prefissati a inizio stagione.

L’Inter prima della classe si sta muovendo da un bel po’. Già dai tempi dell’infortunio di Pavard, ma soprattutto da quando Juan Cuadrado ha deciso di operarsi a causa di una super fastidiosa tendinite. Il colombiano non sarà l’unico cambiamento nel gruppo squadra di Simone Inzaghi: Tajon Buchanan il prescelto, va soltanto studiata la formula per l’esterno del Club Bruges. Poi si penserà a come sostituire Alexis Sanchez, che non sta rendendo nulla e potrebbe finire la carriera in Arabia.

La Juventus sta pensando all’acquisto giusto a centrocampo, ridotto ai minimi termini dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli. Kalvin Phillips del Manchester City dovrebbe essere l’arrivo più semplice (c’è il placet di Guardiola e del club inglese).

Al Milan servono almeno due difensori, visti la squintalata di infortuni in un reparto che praticamente non ha più centrali. Si sta valutando il ritorno di Gabbia, in prestito dal Villarreal, piace e non poco Langlet, difensore di proprietà del Barcelona, in prestito all’Aston Villa rivelazione di Premier League.

Come si stanno muovendo Roma e Napoli

Per il quarto posto è bagarre: Roma e Napoli non possono permettersi il lusso di sbagliare visto lo stato di grazia di un Bologna addirittura quarto ad appena due punti dal Milan, e quella Fiorentina rivale alquanto scomoda per la corsa a un posto Champions.

La Roma sta trattando Bonucci e potrebbe non fermarsi soltanto all’acquisto dell’attuale centrale dello Union Berlin, vista la delicata situazione di un reparto, quello difensivo, con un Mancini alle prese con la pubalgia, il rebus Smalling e un Ndicka che a gennaio volerà in Coppa d’Africa. Il Napoli? Di certo deve sostituire Elmas, che il 2 gennaio si aggregherà al Lipsia.

C’è chi ha anticipato tutto

In Spagna, l’ammazza-grandi Betis (ha fermato sul pari entrambi le capolista di Liga, sia il Real Madrid sia il super sorprendente Girona) ha già chiuso il suo affare, anticipando tutti i competitor. Manuel Pellegrini allenerà un nuovo centrocampista, prima del tempo.

Il club andaluso, infatti, ha praticamente chiuso la trattativa per Johnny Cardoso, centrocampista statunitense che ha concluso la stagione con l’Internacional de Porto Alegre e arriverà per rimpiazzare Guido Rodríguez, indisponibile fino a marzo a causa della rottura del perone destro rimediata in allenamento. Operazione da sei milioni di euro per l’80% dei suoi diritti.