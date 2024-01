Thiago Motta dice ok, Italiano pure: scambio di maglia a gennaio | Da Firenze a Bologna e ritorno

Il calciomercato di gennaio corre sull’Appennino: Fiorentina e Bologna vicine in classifica e pure al mercato. Scambio in vista.

Hanno chiuso l’anno in maniera differente. Con un tre in comune. Soltanto che la Fiorentina ha domato il Torino grazie a un gol nel finale pesantissimo di Luca Ranieri, infilando il terzo successo consecutivo che vale la quarta piazza.

Il Bologna, invece, si è fermato a Udine, proprio dopo tre successi di fila. Tre come le reti incassate in un amen alla Dacia Arena, in una sfida dove la grande rivelazione di questa Serie A, non è stata mai in partita.

Così, Italiano continua a godersela: “Abbiamo concluso l’anno con una vittoria sofferta, nel secondo tempo abbiamo messo a posto qualcosina, che alla fine ci ha premiato. Terzo 1-0 consecutivo? Gli attaccanti sono i primi a dare una mano e questo ci permette di subire pochi gol e avere questa classifica”.

Mentre Thiago Motta archivia in fretta la debacle della Dacia Arena, come un incidente di percorso. E nulla più. “Siamo andati in difficoltà perdendo tanti palloni e permettendo all’Udinese i contropiedi. A un certo punto c’è stata un po’ di follia e hanno portato la partita più sul lato che conveniva a loro. Ma il nostro 2023 è straordinario.

Bologna, Fiorentina e l’intreccio di mercato

Bologna ora in ritardo di due punti rispetto alla Fiorentina. E proprio dalla Fiorentina il Bologna vorrebbe pescare n questo mercato di gennaio. Uno su tutti, Josip Brekalo, esterno sinistro della nazionale croato.

È uno degli scontenti in casa Viola, scivolato nelle gerarchie di Vincenzo Italiano, l’ex AZ è da considerarsi un esubero. Ma piace a Thiago Motta perché può giocare su entrambe le fasce, anche da “piede invertito”, perché è un giocatore dinamico che ama la verticalità, forte fisicamente, bravo nella conduzione della palla in corsa e soprattutto abile nel superare in dribbling.

Calciomercato “do ut des”

Da qui potrebbe nascere uno scambio, con la gestione dei rispettivi riscatti da ricordarsi di definire a giugno. Sì perché alla Fiorentina piace Karl Jesper Karlsson, esterno classe 1998 della nazionale svedese, fuori dal progetto di Thiago Motta nonostante Marco Di Vaio continui a ripetere che il Bologna non lo cederà.

Uno scambio di prestiti, invece, è possibile. La conferma arriva direttamente dal quotidiano La Nazione, secondo cui ci sarebbe già stato più di un contatto tra le due società per mettere in piedi una trattativa per gennaio.