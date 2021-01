Calciomercato Milan: anche Otavio a parametro zero oltre a Thauvin?

Il Milan vuole assolutamente acquistare altri attaccanti. Servono rinforzi per poter affrontare tre competizioni durante l’arco della stagione. Oltre a Thauvin si sta pensando anche ad Otavio

Otavio Edmilson da Silva Monteiro, brasiliano di nascita, classe 1995, è in scadenza con la sua attuale società, il Porto. Il calciatore ha esordito non ancora maggiorenne nella squadra dell’ International di Porto Alegre.

La squadra lusitana aveva deciso di acquistarlo nel 2014 per soli 7 milioni di euro. Inizio balbettante il suo, con difficoltà d’inserimento. Viene impiegato nella formazione B del Porto, militante in Seconda Divisione. Poi passa in prestito al Vitoria Guimaraes, formazione della Primeira Liga.

Dalla stagione 2016-17 ha conquistato il ruolo di titolare nei biancoblu, collezionando 166 presenze con 17 gol e 45 assist. Nel suo palmares si possono annoverare due campionati portoghesi, due Supercoppe di Portogallo ed una Coppa del Portogallo.

Il suo ruolo principale è quello di trequartista, ma all’occorrenza si può vederlo impiegato anche come esterno sia destro che sinistro. Molto veloce ed abile con il dribbling, non molto dotato, invece, da un punto di vista fisico.

Un’atra possibilità in più per i rossoneri, per il mercato del futuro.

