Terremoto Inter, spogliatoio unito contro di lui | Hanno deciso di farlo fuori

Uno dei segreti del super inizio di quest’Inter da percorso netto è lo spogliatoio unito. Chi non sa stare in gruppo viene fatto fuori.

Barella si gode le luci della ribalta color d’oro, Inzaghi contratto e primato a punteggio pieno, con in mente in derby al rientro dopo la sosta. Sensi allontana i fantasmi del passato e cerca di esserci per una stracittadina che non potrà dire tutto, ma certamente cambierà volto all’alta classifica della Serie.

“L’unico italiano tra i candidati al Pallone d’Oro? Il merito è dell’Inter”. Dal ritiro della Nazionale, Nicolò Barella impalma la Beneamata. “Anche se qualcun altro italiano avrebbe meritato di esserci. Orgoglioso di essere in quell’elenco e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato“. Molto lo deve a un Simone Inzaghi fresco di rinnovo.

La sosta per le nazionali, infatti, è servita all’Inter per estendere il contratto con chi era con un piede fuori soltanto cinque mesi fa. E che ora è stato blindato da un accordo con il club di Zhang per altre due stagioni, fino al 2025.

Buona notizie anche da Sensi: è stato ben congegnato un piano recupero per il centrocampista nerazzurro, alle prese con l’ennesimo infortunio, un risentimento muscolare che però non allarma più di tanto. L’ex Monza punta al rapido recupero entro il derby del 16 settembre.

Inter, tutti uniti verso un unico obiettivo. E chi non c’è: fuori!

Solo buone notizie, dunque, perfino sul capitolo stadio dal momento che il CEO Corporate dell’Inter, Alessandro Antonello, si è espresso così sull’era post Meazza. “Abbiamo importanti obiettivi, vogliamo migliorare la rappresentatività delle società europee in tutte le sedi istituzionali“.

Il club di Zhang ha individuato un’area alternativa, a Rozzano, firmando un pre-accordo fino a fine aprile. “L’intenzione è approfondire l’area – chiosa Alessandro Antonello – che è assolutamente interessante. Proseguiamo su questo piano alternativo, dall’altro lato a San Siro abbiamo avuto la conferma che nel 2025, qualora le condizioni fossero ancora queste, verrà posto un vincolo sul secondo anello”. Tutti uniti verso un unico obiettivo, dunque. E chi no c’è: fuori!

Il retroscena su Lukaku, ecco perché gli è stata chiusa la porta per sempre.

Da Sky, infatti, arriva un’altra importante conferma di quanto sia importante e unito il gruppo squadra di Inzaghi. Un retroscena svelato: l’Inter era disposta a fare un ulteriore passo per capire se ci fossero stati i margini di una ricucitura dello strappo. Perché non è stato fatto?

Semplice, è stato proprio il gruppo squadra, unito, a dire no. Non a caso Lautaro Martinez, il capitano dei nerazzurri, ha tolto perfino l’amicizia sui social di Big Rom. Ecco perché Lukaku ora è in un’altra squadra.