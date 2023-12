Terremoto in panchina: esonero e arriva MR Potter | Tutto entro fine dicembre

Si torna a parlare di Graham Potter: un anno fa al Chelsea prima del disastro che lo ha lasciato senza squadra. Potrebbe tornare ad allenare.

Dalle stelle alle stalle. Fece scalpore l’arrivo di Graham Potter l’8 settembre del 2022 al Chelsea. Todd Boehly cacciò Tuchel, l’allenatore che contro tutti i pronostici aveva portato i Blues di nuovo sul tetto d’Europa, ma che non riusciva a tenere più la squadra londinese.

Fu annunciato proprio Graham Potter, allenatore del Brighton che lasciò il club passato a Roberto De Zerbi, pensando di sfruttare la grande chance di allenare una big. Un allenatore nuovo, sì in rampa di lancio, ma grezzo a livello di esperienze con i top team.

Boehly era convinto di aver fatto la scelta giusta, ammaliato dallo stile di gioco offensivo e attraente di Potter, amante del possesso del pallone e sulla creazione di occasioni da gol attraverso un gioco fluido e coinvolgente. Una visione di gioco che aveva un po’ affascinato in molti in Premier League.

Mentalità e creatività, largo spazio in rima baciata alle individualità. Un gioco innovativo e ispiratore, almeno a parole. I fatti dissero ben altro. In pratica quei 20 milioni che il Chelsea pagò per strapparlo al Brighton, furono buttati

Una piccola parentesi

Trentanove punti in 29 giornate di cui 28 conquistati nelle 22 gare della sua gestione, quarti di finale di Champions League, poco altro. Questo il misero bottino di Graham Potter al Chelsea del 49enne di Solihull.

Non li disputò mai quei quarti di finale, Potter terminò la sua esperienza al Chelsea il 2 aprile 2023, quando venne esonerato. Al suo posto tornò l’iconico Lampard per portare al termine una delle peggiori stagioni della storia dei Blues.

Un nome che torna di moda

È fermo da quel giorno il manager inglese laureato in Scienze sociali presso l’Open University di Milton Keynes. Ora il suo nome torna di moda per una delle panchine più infuocate d’Inghilterra, quella del Manchester United, fuori da tutto dopo il clamoroso quarto posto nel proprio raggruppamento di Champions League.

Jim Ratcliffe, in attesa di acquisire la maggioranza del club red Devils, avrebbe visto in Graham Potter il sostituto di ten Hag, ritenuto uno dei principali responsabili di un fiasco europeo gigantesco. Secondo l’Indipendent bisogna capire le tempistiche dell’eventuale avvicendamento: ten Hag potrebbe addirittura restare sulla panchina del Manchester United fino al termine della stagione, prima di iniziare l’ennesima nuova rivoluzione.