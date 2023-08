Terremoto in Nazionale: addio Mancini, chiamato il nuovo CT | Tutto deciso

Il restyling di Gravina in tema Nazionale dovrà fare i conti coi risultati sportivi. Il flop dell’Italia al femminile al Mondiale un monito.

La prematura eliminazione dell’Italia Femminile al Mondiale ha prodotto l’inevitabile faccia a faccia tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e le Azzurre con le conseguenti dimissioni di Milena Bertolini.

Un incontro comunque all’insegna del dialogo costruttivo, con la ferma volontà di mettersi alle spalle il passato e guardare a un futuro da costruire insieme a partire dalla condivisione su investimenti nelle persone e nel movimento con un percorso da costruire con entusiasmo. Lo stesso iter potrebbe capitare all’Italia del Mancio, ammesso e non concesso che ci qualifichiamo per Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

La FIGC ha da poco definito il nuovo progetto tecnico di Club Italia. Il nuovo asset ruota attorno alla figura di Roberto Mancini, che gode della fiducia totale federale: il commissario tecnico Azzurro Mancini si occuperà anche dell’attività tecnica di Under 21 e 20, accomunate dagli stessi stili e sistemi di gioco.

Molte le novità. Tra i 4 assistenti del commissario tecnico è stato confermato soltanto Fausto Salsano, al quale si affiancheranno Alberto Bollini, fresco campione d’Europa Under 19, Andrea Barzagli (che si occuperà in particolare della fase difensiva) e il rientrante Antonio Gagliardi (il tattico).

Si viene e si va

Confermati Massimo Battara (preparatore dei portieri), Simone Contran (Match Analyst), Claudio Donatelli e Andrea Scanavino (preparatori atletici), Valter Di Salvo continuerà a dirigere solo l’Area Performance del Club Italia. E ancora.

Via Alberigo Evani e Mauro Sandreani, mentre Giulio Nuciari passa a comporre con Venturin il team degli osservatori. Due i trasferimenti verso le Giovanili: Attilio Lombardo (cittì dell’Under 20) con Marco Scarpa come vice. Dulcis in fundo Gigi Buffon, ritiratosi a 45 anni: sarà il Capo Delegazione della Nazionale, il ruolo che fu del compianto Luca Vialli.

Sotto esame

Tutto molto bello, tutte le cariche assegnate, idee chiare. Ma se i risultati non dovessero arrivare? In caso di un altro fallimento (sono due fase finali del Mondiale che saltiamo), la Federazione inevitabilmente lascerà andar via Roberto Mancini.

I primi nomi sono già usciti, Max Allegri e Simone Inzaghi, ma il nome caldo potrebbe essere Claudio Ranieri. L’allenatore che ha riportato il Cagliari in Serie A ha già fatto sapere che la società sarda sarà l’ultimo club della sua meravigliosa carriera, magari la prossima avventura sarà di colore Azzurro, sperando che non sia a causa di un altro fallimento.